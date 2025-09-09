拳擊／等待多日才首戰 陳念琴WB世錦賽輕鬆晉級8強

快訊

中央社／ 台北9日電
台灣好手陳念琴世錦賽首戰輕鬆獲勝。 聯合報系資料照
在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣好手陳念琴今天在女子65公斤級首戰16強對上瑞士的潔妮，輕鬆以5比0獲勝，如願挺進8強。

現年28歲，在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的陳念琴，今天在世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首辦的世界錦標賽16強出賽。

陳念琴雖然是這次台灣代表隊當中最晚出賽的，但登場後，面對瑞士的潔妮（Anna Julia Jenni）準備相當充分，首回合防守相當出色，適時反擊拳都能擊中對手，獲得4名裁判給了10分。

第2回合對手加強主動進攻，多次想要近身攻擊，但陳念琴都適時拉開距離，沒讓對手得逞，順利獲得5名裁判一致都給10分。

最後回合，雙方攻勢都略微保守，前2回合取得先機的陳念琴也不躁進，等待機會防守反擊，順利收下比賽勝利。

教練柯文明在接受中央社訪問時表示，念琴等了比較多天才出賽，心情難免會比較「嗨」一點，「不過她首回合表現得很穩定，並沒有急躁的出拳，把賽前設定的戰術發揮得很出色」。

柯文明強調，首場比賽都是最難打的，「現在晉級8強算是第一步，當然希望最基本的標準就是拿到獎牌」。

