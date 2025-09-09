快訊

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前體育主播卓君澤將擔任運動部部長機要秘書。 聯合報系資料照
運動部今天將在9月9日國民體育日正式揭牌，並舉行首任部長李洋的布達典禮，包括總統賴清德、行政院院長卓榮泰也都將出席典禮，而運動部除了已經揭曉的三位次長外，包括前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部長機要秘書，成為李洋上任後的左右手。

運動部在歷經長時間的籌備後將於今天正式掛牌，布達典禮將於早上10點在台大綜合體育館舉行，包括總統賴清德、行政院院長卓榮泰都將到場出席，展現對於這次運動部掛牌的高度重視，並將在布達儀式上頒授首任部長李洋任命及運動部印信，開創台灣運動的新時代。

而除了部長李洋將正式布達外，運動部旗下各單位名單也將陸續揭曉，日前已經揭曉的三位次長，包括兩位政務次長前體育署署長鄭世忠、前運科中心執行長黃啟煌，以及常務次長、前體育署副署長洪志昌，至於同為前副署長的房瑞文則將成為全民運動署署長，並將在下午舉行全民運動署揭牌與署長布達儀式。

此外，前體育主播卓君澤與台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱也將擔任李洋的機要秘書，其中卓君澤過去曾擔任緯來體育台、FOX體育台主播，之後更擔任網路媒體執行長，這次除了擔任李洋的機要秘書，也可能同時擔任運動部發言人工作。

