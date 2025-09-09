世界武術錦標賽中華隊奪3銀1銅 巴西賽場大放異彩

快訊

中央社／ 聖保羅8日專電
2025年第17屆世界武術錦標賽7日落幕，中華隊共奪得3銀1銅，展現台灣武術的實力與精神。駐巴西代表廖志賢（前排右3）到場加油打氣，與選手共同慶賀。 中央社
在巴西首都巴西利亞舉行的2025年第17屆世界武術錦標賽7日落幕，由中華民國武術總會榮譽理事長楊美蓉率領的中華隊，歷經多日激烈競技，最終奪得3銀1銅，展現台灣武術的實力與精神。

第17屆世界武術錦標賽8月31日至9月7日舉行。男子南棍選手黃文聖展現精湛技藝，以流暢的動作、穩健的氣勢奪得銀牌。他的表現不僅技術成熟，更展現出對武術動作節奏與力道的精準掌握，贏得評審一致肯定。

黃文聖多年來深耕南派武術，曾在多項國內外賽事中奪冠，此次再度於世界級舞台上發光發熱，證明其為台灣武術界的中堅力量。

趙唐瑄是本屆賽事最受矚目的台灣選手之一，她在女子南拳與南棍項目連續奪銀，並於開幕首日以9.693分摘下女子南刀銅牌，成為台灣史上首位在女子南拳全能3項（南拳、南棍、南刀）皆獲獎的選手。

趙唐瑄自青少年時期即展現過人天賦，曾於2019年亞洲青少年武術錦標賽中斬獲1金2銀，助中華隊拿下團體第3名。她的動作乾淨俐落，氣勢磅礡，兼具力與美，不僅技術全面，更具備強大心理素質與舞台掌控力，是台灣武術界冉冉升起的新星。

世界武術錦標賽由國際武術聯合會主辦，是全球最高等級的武術競技平台，吸引超過70個國家、200多位選手參賽。台灣選手在如此高強度的競爭中脫穎而出，不僅為國爭光，也向世界展現台灣武術的深厚底蘊與培訓成果。

駐巴西代表廖志賢親臨現場為選手加油打氣，與代表隊一同慶賀勝利時刻。他表示，台灣選手的表現令人感動，也讓國際社會看見台灣年輕世代的堅毅與才華；這不僅是比賽，更是一段文化與精神的交流。

在巴西首都巴西利亞舉行的2025年第17屆世界武術錦標賽7日落幕，由中華民國武術總會榮譽理事長楊美蓉率領的中華隊，歷...

