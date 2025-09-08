2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」全國決賽圓滿落幕

由AIA友邦人壽主辦，新北市體育總會足球委員會協辦的2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，於6日在新北市輔大田徑足球場舉行決賽。本屆預賽橫跨四個週末、共六天，涵蓋U6至U12四個年齡組別，共吸引165支隊伍參賽。

AIA台灣今年再度邀請英格蘭超級足球聯賽托特漢姆．熱刺國際發展教練Sabrina Dias來台，不僅於決賽當天全程親臨指導，更為各分齡冠軍隊伍提供專屬「Spurs足球訓練營」，課程涵蓋英式足球的個人技巧與團隊合作技術，讓小足球員近距離體驗頂級職業俱樂部的高水準培訓內容，成為本賽事最受期待的亮點之一。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，很高興看到「AIA x Spurs國小足球菁英盃」以一個新興的賽事品牌受到各地足球家庭的重視，並於今年成為全國性的重要賽事之一，也見證台灣基層足球的成長力度。亞洲球員如孫興慜在國際舞台嶄露頭角，激勵更多年輕世代勇敢追夢。AIA台灣相信，健康不只是身體的強健，更是心靈與意志的鍛鍊。我們持續透過運動推廣，實踐「健康長久好生活」的品牌願景，陪伴孩子們在運動中成長，邁向更有自信與希望的未來。

延續去年活動的熱烈迴響，今年賽事開放全台報名，讓北區以外的國小足球隊也能參與。正取隊伍共165隊，備取隊伍高達132隊，幾乎與正取名額相當，顯示本賽事已成為全台基層足球圈備受肯定的重要賽事之一。

頒獎典禮尾聲特別安排摸彩活動，送出來自英國Spurs品牌的足球，壓軸大獎則是包含亞洲知名球星孫興慜在內的全體熱刺球員親筆簽名球衣。