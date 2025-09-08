拳擊／WB世錦賽 黃筱雯完勝蒙古好手挺進8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣好手黃筱雯今天在女子54公斤級16強，對上蒙古女將奧雲策格，順利以5比0完勝對手，如願挺進8強。

黃筱雯在去年底的世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終總決賽冠軍賽，就曾對上奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg），當時黃筱雯順利擊退對手摘金。

今天雙方再度交手，黃筱雯維持一貫打法，發揮臂展和經驗的優勢，不讓對手近身，首回合4名裁判給了黃筱雯10分。

第2回合黃筱雯表現更加出色，防守固若金湯，伴隨著出色的反擊拳，打點取分都順利得手，5名裁判都給了10分。

第3回合落後的奧雲策格急於反撲，不斷嘗試想要近身攻擊，不過黃筱雯還是維持距離，不讓對手得逞，雙方攻勢有明顯落差，最終讓黃筱雯輕取過關。

教練劉宗泰賽後接受中央社記者訪問時表示，這場比賽黃筱雯打得非常出色，賽前交代的戰術幾乎都有做到，不給對手有近身機會，表現得非常沉穩。

劉宗泰指出，自從去年底拿到WB年終賽冠軍後，今年所有賽事都沒有拿到獎牌，「筱雯心裡也有點急，所以這次世錦賽首場比賽打得就綁手綁腳，但今天就完全發揮出本色。」

劉宗泰笑說：「比賽結束下擂臺的時候，我還跟筱雯說根本是為了世錦賽而生的選手。」

由於世錦賽沒有另外舉行銅牌戰，因此黃筱雯挺進8強後，距離獎牌僅差最後一步。