快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

圖輯／運動部明揭牌外牆招牌隨風露出 李洋擔任首任部長

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，運動部的銜牌已立好，蓋著的紅布隨風飄揚，露出運動部三個大字。記者邱德祥／攝影
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，運動部的銜牌已立好，蓋著的紅布隨風飄揚，露出運動部三個大字。記者邱德祥／攝影

運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，大樓上已經掛上運動部的牌銜，目前用紅布遮蓋，只是風大時仍不時露出「運動部」的招牌。

賴清德總統接受媒體專訪時表示，對於李洋擔任首任運動部長，他相信李洋可以，李洋之所以有辦法得到兩面奧運金牌，就是他這種堅毅的精神，排除各種困難，他願意為運動貢獻他的力量，李洋「沒有三兩三，不敢上梁山」，運動部也不會讓他孤單，相信以李洋用功的程度，很快就會對預算及政策上手，「對他非常有信心！」

運動部是賴清德上任後兌現的政見，明天9月9號正式揭牌，賴清德接受媒體專訪時指出，「健康不分黨派、運動可以團結台灣！」，這是成立運動部非常重要的精神，首任部長特別請兩屆奧運金牌李洋擔任，意義上也是要把運動部獻給運動員，或有志於在運動競技場上追逐夢想的年輕人，運動部有3個具體內容，包含全民運動、幫助年輕運動員在國際競技場為國爭光，以及運動產業的發展。

運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，運動部的銜牌已立好，蓋著的紅布等著明天揭幕。記者邱德祥／攝影
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，運動部的銜牌已立好，蓋著的紅布等著明天揭幕。記者邱德祥／攝影
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影

李洋 運動部

延伸閱讀

卓榮泰：李洋EQ佳 盼在立院適宜說明運動部走向

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

李洋掌運動部 林郁婷曝他人格特質：對我們來說是希望

相關新聞

香港羽賽／周天成男單首戰 迎擊傷癒復出前球王安賽龍

BWF超級500等級的香港羽球公開賽將於明天開打，台灣共23組人馬直接從會內賽出征，其中男單一哥周天成首輪就將對上因傷休...

助力台灣基層足球發展！ 2025「AIA x Spurs 國小足球菁英盃」圓滿落幕

由AIA友邦人壽主辦，新北市體育總會足球委員會協辦的2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，於6日假新北市...

巴西球星內馬爾獲神祕富豪10億美元遺產 但有附加條件

巴西33歲足球巨星內馬爾（Neymar）突然獲得巨額財富。一位與內馬爾從未謀面的巴西億萬富翁，據報已在遺囑中指定將其全部...

NFL專欄／卡特吐口水被逐出場 普雷斯考特難逃爭議

NFL新賽季第一戰才剛開賽，老鷹防守鋒線卡特（Jalen Carter）就對牛仔四分衛普雷斯考特（Dak Prescot...

6人制亞洲盃足球賽 台灣11月開踢16隊廝殺

台灣全民足球協會理事長陳湟滕等人今天說，第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將迎來16...

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

成都世運會後就以2025世界室外拔河錦標賽為目標，中華拔河隊順利帶回佳績，前兩天公開賽先摘下5金，後兩日的錦標賽再榮獲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。