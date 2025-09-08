圖輯／運動部明揭牌外牆招牌隨風露出 李洋擔任首任部長
運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，大樓上已經掛上運動部的牌銜，目前用紅布遮蓋，只是風大時仍不時露出「運動部」的招牌。
賴清德總統接受媒體專訪時表示，對於李洋擔任首任運動部長，他相信李洋可以，李洋之所以有辦法得到兩面奧運金牌，就是他這種堅毅的精神，排除各種困難，他願意為運動貢獻他的力量，李洋「沒有三兩三，不敢上梁山」，運動部也不會讓他孤單，相信以李洋用功的程度，很快就會對預算及政策上手，「對他非常有信心！」
運動部是賴清德上任後兌現的政見，明天9月9號正式揭牌，賴清德接受媒體專訪時指出，「健康不分黨派、運動可以團結台灣！」，這是成立運動部非常重要的精神，首任部長特別請兩屆奧運金牌李洋擔任，意義上也是要把運動部獻給運動員，或有志於在運動競技場上追逐夢想的年輕人，運動部有3個具體內容，包含全民運動、幫助年輕運動員在國際競技場為國爭光，以及運動產業的發展。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言