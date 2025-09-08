圖輯／運動部明揭牌外牆招牌隨風露出 李洋擔任首任部長

運動部明天揭牌正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，大樓上已經掛上運動部的牌銜，目前用紅布遮蓋，只是風大時仍不時露出「運動部」的招牌。

賴清德總統接受媒體專訪時表示，對於李洋擔任首任運動部長，他相信李洋可以，李洋之所以有辦法得到兩面奧運金牌，就是他這種堅毅的精神，排除各種困難，他願意為運動貢獻他的力量，李洋「沒有三兩三，不敢上梁山」，運動部也不會讓他孤單，相信以李洋用功的程度，很快就會對預算及政策上手，「對他非常有信心！」