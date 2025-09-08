快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

香港羽賽／周天成男單首戰 迎擊傷癒復出前球王安賽龍

中央社／ 台北8日電
周天成。資料照
周天成。資料照

BWF超級500等級的香港羽球公開賽將於明天開打，台灣共23組人馬直接從會內賽出征，其中男單一哥周天成首輪就將對上因傷休兵半年復出的前球王安賽龍

現年35歲的周天成，在前一場的世界羽球總會（BWF）舉辦的世錦賽闖進男單8強才落敗，目前世界排名高居第6，而他的年終總決賽積分排名則高居第1。

周天成結束世錦賽後並未返台休息，而是照「慣例」前往冰島和當地年輕球員進行訓練教學；周天成接受中央社訪問時笑說：「每年回來一次收穫都很多，看到年輕球員越來越好，小朋友越長越高，都讓我很有感觸。」

除了到冰島訓練外，周天成也抽空放鬆心情，看到了冰川、冰山，還「人品爆發」看到大量極光，讓他身心靈都受到洗滌。

周天成在香港公開賽首輪就遇上前球王丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），雙方生涯交手24次，周天成僅拿4勝，最近一次交手，恰巧就是去年香港公開賽8強，當時周天成0比2落敗。

手握東京、巴黎奧運雙金的前世界球王安賽龍，在今年全英羽球公開賽首輪敗給台灣羽球男單選手林俊易後，就決定開刀治療困擾他已久的背傷，在休息將近半年後，選擇在香港公開賽復出。

男單除了周天成外，還有王子維、戚又仁、李佳豪等人參戰，而5組當中，則以女雙共有6組參賽，軍容最為盛大。

羽球 周天成 安賽龍

延伸閱讀

香港掛風球馬照跑 新馬季開鑼日投注增、入場減

熱帶風暴來襲 香港熱氣球節提前結束 門票全額退款

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

羽球世錦賽／連兩局領先遭逆轉 周天成不敵安東森止步8強

相關新聞

香港羽賽／周天成男單首戰 迎擊傷癒復出前球王安賽龍

BWF超級500等級的香港羽球公開賽將於明天開打，台灣共23組人馬直接從會內賽出征，其中男單一哥周天成首輪就將對上因傷休...

助力台灣基層足球發展！ 2025「AIA x Spurs 國小足球菁英盃」圓滿落幕

由AIA友邦人壽主辦，新北市體育總會足球委員會協辦的2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，於6日假新北市...

巴西球星內馬爾獲神祕富豪10億美元遺產 但有附加條件

巴西33歲足球巨星內馬爾（Neymar）突然獲得巨額財富。一位與內馬爾從未謀面的巴西億萬富翁，據報已在遺囑中指定將其全部...

NFL專欄／卡特吐口水被逐出場 普雷斯考特難逃爭議

NFL新賽季第一戰才剛開賽，老鷹防守鋒線卡特（Jalen Carter）就對牛仔四分衛普雷斯考特（Dak Prescot...

6人制亞洲盃足球賽 台灣11月開踢16隊廝殺

台灣全民足球協會理事長陳湟滕等人今天說，第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將迎來16...

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

成都世運會後就以2025世界室外拔河錦標賽為目標，中華拔河隊順利帶回佳績，前兩天公開賽先摘下5金，後兩日的錦標賽再榮獲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。