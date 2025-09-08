香港羽賽／周天成男單首戰 迎擊傷癒復出前球王安賽龍
BWF超級500等級的香港羽球公開賽將於明天開打，台灣共23組人馬直接從會內賽出征，其中男單一哥周天成首輪就將對上因傷休兵半年復出的前球王安賽龍。
現年35歲的周天成，在前一場的世界羽球總會（BWF）舉辦的世錦賽闖進男單8強才落敗，目前世界排名高居第6，而他的年終總決賽積分排名則高居第1。
周天成結束世錦賽後並未返台休息，而是照「慣例」前往冰島和當地年輕球員進行訓練教學；周天成接受中央社訪問時笑說：「每年回來一次收穫都很多，看到年輕球員越來越好，小朋友越長越高，都讓我很有感觸。」
除了到冰島訓練外，周天成也抽空放鬆心情，看到了冰川、冰山，還「人品爆發」看到大量極光，讓他身心靈都受到洗滌。
周天成在香港公開賽首輪就遇上前球王丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），雙方生涯交手24次，周天成僅拿4勝，最近一次交手，恰巧就是去年香港公開賽8強，當時周天成0比2落敗。
手握東京、巴黎奧運雙金的前世界球王安賽龍，在今年全英羽球公開賽首輪敗給台灣羽球男單選手林俊易後，就決定開刀治療困擾他已久的背傷，在休息將近半年後，選擇在香港公開賽復出。
男單除了周天成外，還有王子維、戚又仁、李佳豪等人參戰，而5組當中，則以女雙共有6組參賽，軍容最為盛大。
