6人制亞洲盃足球賽 台灣11月開踢16隊廝殺

台灣全民足球協會理事長陳湟滕等人今天說，第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將迎來16支隊伍參賽，這也是暌違多年，代表隊可用台灣名義出賽，會場也可懸掛國旗，希望地主隊可踢進前4強。

陳湟滕今天與亞洲迷你足球總會理事長Dato' WorawiMakudi等人在立法院召開記者會，宣布第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將在台灣舉辦的訊息，記者會上也公布這次賽事賽會官方標誌，標誌像是一束聖火並將「台」字融入其中。

陳湟滕說，「2025台灣6人制亞洲盃足球錦標賽」將在11月30日至12月7日於台北市舉辦，由台灣全民足球協會承辦，開幕式表演將融入台灣傳統文化象徵，期盼藉由此賽事發展台灣足球、地主隊打進前4強。

媒體詢問，這次賽事未受到奧會模式拘束。陳湟滕說，迷你足球不是奧會項目，中國也不是會員國。

與會者介紹，這次比賽時間為期一週，將迎來伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、阿曼、約旦、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、韓國、印度、馬爾地夫、越南與台灣等16支隊伍參賽，16支球隊將分為4個小組比賽，採循環賽制。