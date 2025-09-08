快訊

中央社／ 台北8日電
台灣全民足球協會宣布第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽於11月30日至12月7日在台北市舉辦。圖中央社提供
台灣全民足球協會理事長陳湟滕等人今天說，第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將迎來16支隊伍參賽，這也是暌違多年，代表隊可用台灣名義出賽，會場也可懸掛國旗，希望地主隊可踢進前4強。

陳湟滕今天與亞洲迷你足球總會理事長Dato' WorawiMakudi等人在立法院召開記者會，宣布第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將在台灣舉辦的訊息，記者會上也公布這次賽事賽會官方標誌，標誌像是一束聖火並將「台」字融入其中。

陳湟滕說，「2025台灣6人制亞洲盃足球錦標賽」將在11月30日至12月7日於台北市舉辦，由台灣全民足球協會承辦，開幕式表演將融入台灣傳統文化象徵，期盼藉由此賽事發展台灣足球、地主隊打進前4強。

媒體詢問，這次賽事未受到奧會模式拘束。陳湟滕說，迷你足球不是奧會項目，中國也不是會員國。

與會者介紹，這次比賽時間為期一週，將迎來伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、阿曼、約旦、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、韓國、印度、馬爾地夫、越南與台灣等16支隊伍參賽，16支球隊將分為4個小組比賽，採循環賽制。

足球

相關新聞

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 聽奧國手莊詠智再得1銀

第5屆泰國國際定向越野錦標賽今天（7日）在泰國清邁繼續進行第2天賽事，中華隊再由莊詠智在公開組奪得第2面銀牌，中華隊此行...

6人制亞洲盃足球賽 台灣11月開踢16隊廝殺

台灣全民足球協會理事長陳湟滕等人今天說，第2屆6人制亞洲盃足球錦標賽將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將迎來16...

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

成都世運會後就以2025世界室外拔河錦標賽為目標，中華拔河隊順利帶回佳績，前兩天公開賽先摘下5金，後兩日的錦標賽再榮獲5...

足球／第16屆YAMAHA CUP報名啟動 快樂踢球趣挑戰無限可能

「#你挑戰_我加油」、「#挑戰最大應援團」社群活動即將開跑 第16屆「YAMAHA CUP快樂踢球趣」兒童足球賽即將於今年10月再度熱血登場！即日起開放報名，至9月11日(四)下午4點截止，誠

拳擊／吳詩儀逆轉勝愛爾蘭對手 WB世錦賽挺進8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，7日登場的女子57公斤級16強，台灣好手吳詩儀靠著最後回合擺脫對手糾纏，最終以4比...

拔河／世錦賽冠軍戰力壓瑞士 台灣女子500公斤4連霸

在英國諾丁漢舉行的世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天在女子500公斤冠軍戰擊敗瑞士，不但順利摘下金牌，還完成了自2022...

