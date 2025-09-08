快訊

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在2025英國世界室外拔河錦標賽女子540公斤級完成4連霸。圖／中華民國拔河運動協會提供
中華隊在2025英國世界室外拔河錦標賽女子540公斤級完成4連霸。圖／中華民國拔河運動協會提供

成都世運會後就以2025世界室外拔河錦標賽為目標，中華拔河隊順利帶回佳績，前兩天公開賽先摘下5金，後兩日的錦標賽再榮獲5金2銀，包括女子540公斤級4連霸，再度從歐美列強中突圍。

中華隊上月世運會完成6連霸壯舉，衛冕成功的女將們也是英國世界室外拔河錦標賽主戰班底。本屆賽事在英國諾丁漢登場，賽程從9月4日進行到7日，共有19個國家參賽，包括地主、荷蘭、瑞典、瑞士、美國等，我國成為參賽隊伍中唯一的亞洲代表；前兩天賽程是俱樂部性質的公開賽，後兩日進行錦標賽。

中華隊在公開賽就在青少年女子480公斤、青少年男子560公斤級、女子500公斤級、女子540公斤和青年女子500公斤奪金，合計奪下5金1銀1銅，錦標賽仍火力全開，第一日賽程青少年女子480公斤先奪金，女子500公斤也帶回金牌，另在青少年男子560公斤和青年混合560公斤奪下銀牌。

中華隊在2025英國世界室外拔河錦標賽女子540公斤級完成4連霸。圖／中華民國拔河運動協會提供
中華隊在2025英國世界室外拔河錦標賽女子540公斤級完成4連霸。圖／中華民國拔河運動協會提供

最終日賽程，中華隊先在青少年混合520公斤奪下金牌，女子540公斤更完成4連霸，接續登場的青年女子500公斤同樣登頂，單日就有3金入袋，兩日合計共獲得5金2銀。

總計錦標賽舉辦的13個項目中，中華隊參賽的8個項目就奪下7面獎牌；依照國光獎章獎勵辦法，拔河世錦賽奪金可獲得國光獎金60萬元，銀牌30萬元。

