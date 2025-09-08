快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

足球／第16屆YAMAHA CUP報名啟動 快樂踢球趣挑戰無限可能

聯合新聞網／ 綜合報導
主辦單位提供
主辦單位提供

「#你挑戰_我加油」、「#挑戰最大應援團」社群活動即將開跑

第16屆「YAMAHA CUP快樂踢球趣」兒童足球賽即將於今年10月再度熱血登場！即日起開放報名，至9月11日(四)下午4點截止，誠摯邀請全台9至12歲熱愛足球的小將們踴躍參加。今年賽事以「挑戰，無限可能」為核心主題，期望孩子們勇敢迎接自我突破，展現YAMAHA持續於不同領域挑戰與追求無限可能的品牌精神，也將這份熱情延伸至明年世界盃，讓足球夢想邁向國際舞台

本屆賽事自10月18日起連續五週於全台五站（台北／桃園／台中／高雄／花蓮）舉行預賽。今年參賽隊伍總計186隊，最終，來自五區晉級的 12支優秀隊伍，將於12月齊聚台中參加全國總決賽，爭奪年度最高榮譽。除了競技舞台，YAMAHA CUP也延續「做自己的MVP」制度，鼓勵孩子在比賽中展現運動家精神，發揮獨特價值，不僅爭取勝利，更學會肯定自己、支持隊友，享受足球最純粹的快樂與感動。

長期以來，YAMAHA持續以企業社會責任推動青少年足球發展，每年投入超過千萬元資源，已連續十二年獲得教育部體育署「體育推手獎」肯定，打造公平舞台，讓孩子們能在運動中實踐夢想。今年呼應日本母社「一切始於挑戰」的品牌精神，透過賽事及周邊活動安排，號召所有足球小將「挑戰無限可能」。在賽事開始前，社群平台特別推出 「#你挑戰_我加油」挑戰宣言活動 與 「#挑戰最大應援團」加油互動，讓小球員、家長與社會大眾都能共同參與，不僅為孩子加油打氣，更體現YAMAHA持續挑戰自我、連結社會的決心。

今年賽事現場同樣精彩，YAMAHA將結合全新機種上市發表，展現品牌在創新與節能領域不斷挑戰的堅持。不僅延續廣受好評的 PW50 機車親子教室，更將於賽事現場展示全新機種，並推出球賽專屬優惠，讓消費者能零距離體驗 YAMAHA 產品的獨特魅力。

第16屆YAMAHA CUP將再度集結全台足球小將，從五區出發，挑戰自我、突破極限，最終邁向全國榮耀舞台。YAMAHA誠摯邀請所有熱愛足球的孩子們立即報名，一同揮灑汗水，寫下屬於自己的熱血篇章。更多賽事與活動詳情，請持續關注YAMAHA CUP官方網站FB粉絲專頁

●詳細報名日程

9/01(一) 12:00~09/11(四) 16:00 開放報名

9/12(五) 線上抽籤

9/15(一) 公告正取名單

9/15(一)~9/17(三) 正取名單繳費期間

9/19(五) 公告遞補名單

9/30(二) 公告賽程

客服專線：

第十六屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣足球賽活動專線：0909-214-684

第十六屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣足球賽活動信箱：2025yamahacup@dhimc.com.tw

電話服務時間：週一至週五上午09:30至12:00及下午14:00至18:30，週休及國定假日除外。

主辦單位提供
主辦單位提供

舞台 品牌 社群 夢想

相關新聞

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 聽奧國手莊詠智再得1銀

第5屆泰國國際定向越野錦標賽今天（7日）在泰國清邁繼續進行第2天賽事，中華隊再由莊詠智在公開組奪得第2面銀牌，中華隊此行...

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

成都世運會後就以2025世界室外拔河錦標賽為目標，中華拔河隊順利帶回佳績，前兩天公開賽先摘下5金，後兩日的錦標賽再榮獲5...

足球／第16屆YAMAHA CUP報名啟動 快樂踢球趣挑戰無限可能

「#你挑戰_我加油」、「#挑戰最大應援團」社群活動即將開跑 第16屆「YAMAHA CUP快樂踢球趣」兒童足球賽即將於今年10月再度熱血登場！即日起開放報名，至9月11日(四)下午4點截止，誠

拳擊／吳詩儀逆轉勝愛爾蘭對手 WB世錦賽挺進8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，7日登場的女子57公斤級16強，台灣好手吳詩儀靠著最後回合擺脫對手糾纏，最終以4比...

拔河／世錦賽冠軍戰力壓瑞士 台灣女子500公斤4連霸

在英國諾丁漢舉行的世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天在女子500公斤冠軍戰擊敗瑞士，不但順利摘下金牌，還完成了自2022...

Tumaz Strong贏得Red Bull Gym Clash台灣冠軍 10月爭世界最強健身房

健身風氣日漸興盛，全球性健身競賽Red Bull Gym Clash台灣決賽於昨天（6日）進行8強對決，來自北中南的體能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。