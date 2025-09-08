足球／第16屆YAMAHA CUP報名啟動 快樂踢球趣挑戰無限可能

「#你挑戰_我加油」、「#挑戰最大應援團」社群活動即將開跑

第16屆「YAMAHA CUP快樂踢球趣」兒童足球賽即將於今年10月再度熱血登場！即日起開放報名，至9月11日(四)下午4點截止，誠摯邀請全台9至12歲熱愛足球的小將們踴躍參加。今年賽事以「挑戰，無限可能」為核心主題，期望孩子們勇敢迎接自我突破，展現YAMAHA持續於不同領域挑戰與追求無限可能的品牌精神，也將這份熱情延伸至明年世界盃，讓足球夢想邁向國際舞台。

本屆賽事自10月18日起連續五週於全台五站（台北／桃園／台中／高雄／花蓮）舉行預賽。今年參賽隊伍總計186隊，最終，來自五區晉級的 12支優秀隊伍，將於12月齊聚台中參加全國總決賽，爭奪年度最高榮譽。除了競技舞台，YAMAHA CUP也延續「做自己的MVP」制度，鼓勵孩子在比賽中展現運動家精神，發揮獨特價值，不僅爭取勝利，更學會肯定自己、支持隊友，享受足球最純粹的快樂與感動。

長期以來，YAMAHA持續以企業社會責任推動青少年足球發展，每年投入超過千萬元資源，已連續十二年獲得教育部體育署「體育推手獎」肯定，打造公平舞台，讓孩子們能在運動中實踐夢想。今年呼應日本母社「一切始於挑戰」的品牌精神，透過賽事及周邊活動安排，號召所有足球小將「挑戰無限可能」。在賽事開始前，社群平台特別推出 「#你挑戰_我加油」挑戰宣言活動 與 「#挑戰最大應援團」加油互動，讓小球員、家長與社會大眾都能共同參與，不僅為孩子加油打氣，更體現YAMAHA持續挑戰自我、連結社會的決心。

今年賽事現場同樣精彩，YAMAHA將結合全新機種上市發表，展現品牌在創新與節能領域不斷挑戰的堅持。不僅延續廣受好評的 PW50 機車親子教室，更將於賽事現場展示全新機種，並推出球賽專屬優惠，讓消費者能零距離體驗 YAMAHA 產品的獨特魅力。

第16屆YAMAHA CUP將再度集結全台足球小將，從五區出發，挑戰自我、突破極限，最終邁向全國榮耀舞台。YAMAHA誠摯邀請所有熱愛足球的孩子們立即報名，一同揮灑汗水，寫下屬於自己的熱血篇章。更多賽事與活動詳情，請持續關注YAMAHA CUP官方網站與FB粉絲專頁。

●詳細報名日程 9/01(一) 12:00~09/11(四) 16:00 開放報名 9/12(五) 線上抽籤 9/15(一) 公告正取名單 9/15(一)~9/17(三) 正取名單繳費期間 9/19(五) 公告遞補名單 9/30(二) 公告賽程 客服專線： 第十六屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣足球賽活動專線：0909-214-684 第十六屆 YAMAHA CUP 快樂踢球趣足球賽活動信箱：2025yamahacup@dhimc.com.tw 電話服務時間：週一至週五上午09:30至12:00及下午14:00至18:30，週休及國定假日除外。