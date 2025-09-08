WB拳擊世錦賽 吳詩儀逆轉勝愛爾蘭對手晉8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，7日登場的女子57公斤級16強，台灣好手吳詩儀靠著最後回合擺脫對手糾纏，最終以4比1擊敗愛爾蘭選手華爾希，如願挺進8強。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度主辦的拳擊世界錦標賽共有來自60個國家、超過500名選手參賽。

在巴黎奧運拿下女子拳擊60公斤級銅牌的吳詩儀，轉戰57公斤級後仍舊表現亮眼，在16強對上愛爾蘭的華爾希（Michaela Walsh），首回合還未適應對手的「亂拳」戰術，導致以2比3落後。

幸好第2回合吳詩儀回穩，也洞悉對手衝撞近身亂打的戰術，刻意保持距離，適當以刺拳突擊搶分，果然順利壓制對手，第2回合有4名裁判給吳詩儀10分，雙方積分形成1比0吳詩儀領先。

最終回合吳詩儀展現大將之風，知道對手急於進攻，刻意放慢節奏跟對手比耐心，看準時機才出拳打點，果真如願再獲得4名裁判給10分，最終積分就以4比1逆轉獲勝挺進8強。

教練柯文明賽後接受中央社訪問時表示，賽前評估對手就是屬於近身亂拳的選手，所以交代詩儀要把距離拉開保持耐性不要隨便靠近，「我認為首回合我們還是有優勢的，不知道裁判為何會判給對手。」

柯文明強調：「一下擂臺我就鼓勵詩儀，跟她說真的變得穩定很多，越來越有大將之風，我相信只要裁判給分標準一致，詩儀肯定會越打越好。」

柯文明指出，拿獎牌（4強）是基本目標，當然希望可以一路打到冠軍戰收下金牌。