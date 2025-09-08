拔河／世錦賽台灣單日3金入袋 女子540公斤4連霸

中央社／ 台北8日電

台灣代表隊參加在英國諾丁漢舉行的世界室外拔河錦標賽，今天在最後1天的錦標賽單日進帳3金，其中女子拔河代表隊在540公斤再展超強實力，決賽輕取瑞典，完成驚人的4連霸。

2025世界室外拔河錦標賽於9月4日到7日在英國諾丁漢登場，4、5日為公開賽（俱樂部）性質，台灣拔河代表隊先拿下5座冠軍；而6、7日則是重頭戲錦標賽登場。

今天是最後1天的錦標賽事，台灣共參加4個組別，其中除了女子540公斤摘金4連霸外，青少年混合520公斤、青年女子500公斤同樣帶回金牌，另一組青年男子600公斤則獲得第5名。

總計2天的錦標賽，台灣拔河代表隊共拿下5金2銀，表現相當出色。依照國光獎章獎勵辦法，拔河世錦賽摘金可獲得60萬國光獎金。

中華民華拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社記者訪問時表示，這批選手確實很辛苦也很努力，短短1個月內參加了世運會和世錦賽2場高強度賽事。

卓耀鵬強調：「這2場世界大賽等級，台灣代表隊也都順利拿到金牌，雖然拔河不是亞、奧運項目，但台灣確實展現出過人的實力，應該獲得更多的重視。」

