定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 聽奧國手莊詠智再得1銀

第5屆泰國國際定向越野錦標賽今天（7日）在泰國清邁繼續進行第2天賽事，中華隊再由莊詠智在公開組奪得第2面銀牌，中華隊此行共獲2面銀牌。

這項已進入第5年的泰國國際定向越野錦標賽，今天結束為期2天賽事，中華隊明天（8日）將在清邁繼續訓練，預定9日返台。

莊詠智是今年參加東京聽障奧運定向越野賽國手，他今天在公開組再度搶下第2，獲得銀牌。中華隊其他3位選手，馬金言今天在菁英男子組名列第7，首次入選國手的簡俊傑跑出比昨天好的成績，排名第15名，女將王羽妮在菁英女子組名列第15，也優於昨天。