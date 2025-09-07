拔河／世錦賽冠軍戰力壓瑞士 台灣女子500公斤4連霸
在英國諾丁漢舉行的世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天在女子500公斤冠軍戰擊敗瑞士，不但順利摘下金牌，還完成了自2022年以來的4連霸。
2025世界室外拔河錦標賽於9月4日到7日在英國諾丁漢登場，4日、5日為公開賽（俱樂部）性質，台灣拔河代表隊已拿下5座冠軍；6日、7日是重頭戲錦標賽登場。
首日進行的錦標賽，台灣先在青少年女子480公斤摘金、青少年男子560公斤鍍銀；最重要的女子500公斤，台灣隊一路過關斬將，闖進決賽後如願擊敗瑞士，完成4連霸壯舉。
教練郭昇賽後接受中央社訪問表示，這裡一天裡的氣溫變化很大，天氣也不太穩定，早上出門的時候蠻冷的，比賽時又會飄雨，不過選手們心智都很堅定，早就做好所有狀況的心理準備。
台灣女子拔河隊在500公斤組舉世聞名，先於今年8月的成都世界運動會完成6連霸後，相隔1個月又順利於世錦賽摘金。
最後一天的錦標賽，台灣還有青少年混合520公斤、女子540公斤、青年女子500公斤、青年男子600公斤等組別出賽；其中女子540公斤還有爭奪金牌的機會。
