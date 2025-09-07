Tumaz Strong贏得Red Bull Gym Clash台灣冠軍 10月爭世界最強健身房

健身風氣日漸興盛，全球性健身競賽Red Bull Gym Clash台灣決賽於昨天（6日）進行8強對決，來自北中南的體能好手代表自家的健身房參賽。最終由Tumaz Strong健身房以團隊總和410公斤的挺舉重量，以及27分33秒的完賽總成績贏得台灣冠軍，他們將於10月2至5日前往希臘雅典參與世界總決賽，爭奪地表最強健身房的榮譽。

Red Bull Gym Clash8強的隊伍包含時刻健身、CrossFit Matrix、健身工廠、Petra Training、力煉體適能工作室、Tumaz Strong等。各家健身房精銳盡出，由兩男兩女組成隊伍，在台灣決賽中必須依序挑戰「挺舉」重量，並且在23分鐘內輪番完成跑步，以及啞鈴肩舉、波比跳、啞鈴前蹲舉等爆發力項目，這不僅挑戰選手的體能實力，更考驗團隊默契、動作精準度和時間高壓下的溝通能力。

在台灣預賽中獲得第一名的隊伍Tumaz Strong在決賽時來勢洶洶，他們把握最後出賽及舉重競技上的優勢，儘管在兩項比賽成績上與力煉體適能工作室平手，因最終以挺舉重量項目做為判定，他們成功以410公斤的成績勝出，贏得前往雅典世界決賽的門票。

Tumaz Strong成員黃羽緁在賽後訪問表示，「因為在台灣很少有綜合體能賽事能出國比賽，所以當初一看到Red Bull Gym Clash時就決定報名，並且以拿下冠軍為目標進行訓練。」Tumaz Strong期許自己能在世界決賽盡全力做到最好，並期盼未來台灣能有越來越多人共同參與，競爭力也會越來越強。

「很過癮。」上周剛參加完夢想盃健體賽事獲得CrossFit團體組冠軍的Ariel Kuo（郭美渝），參與Red Bull Gym Clash的賽前體驗場次，她表示「雖然很累，但能和團隊夥伴一起完成賽事真的很好玩。」；而健身創作者Peeta葛格也到場共襄盛舉，他認為「像這類混合式訓練的賽事，是能凝聚整個健身房的向心力，一起讓身體變好、有共同目標努力，是相當值得推廣的。」