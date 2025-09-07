拔河／延續世運會佳績 中華隊世界室外錦標賽再奪5金
上月剛在成都世運會締造6連霸紀錄的中華拔河隊，從英國再傳捷報，8支隊伍在2025世界室外拔河錦標賽斬獲5金1銀1銅，再寫璀璨成績。
今年世界室外拔河錦標賽在英國諾丁漢登場，賽程從9月4日進行到7日，共有19個國家參賽，包括地主、荷蘭、瑞典、瑞士、美國等，我國成為參賽隊伍中唯一的亞洲代表，共派出8支隊伍參加女子500公斤級、女子540公斤級、青年男子600公斤級、青年女子500公斤級、青年混合560公斤級、青少年男子560公斤級、青少年女子480公斤級和青少年混合520公斤級賽事。
成都世運會完成6連霸的女將們也是世界室外拔河錦標賽主力，女將們在4日賽程就上陣，皆在率先登場的青年女子480公斤級和青少年男子560公斤級都出賽；中華隊在青年女子480公斤級和青少年男子560公斤級包辦雙金，女子500公斤級更「金包銅」，單日就有3金1銅進帳。
隔日成人組的女子540公斤級賽事，中華隊再度登頂，加上青年女子500公斤級也摘金，6日壓軸的青年混合520公斤級再奪一面銀牌，總計中華隊共獲得5金1銀1銅佳績。
