拳擊／郭怡萱3比0退匈牙利好手 WB世錦賽晉級16強

在英國利物浦舉行的WB拳擊世錦賽，台灣女將郭怡萱今天在女子51公斤級32強戰，以3比0擊敗匈牙利好手帕普，教練柯文明表示，很欣慰看到愛徒持續進步。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）獲得國際奧會認可後，本週首度在英國舉辦世界拳擊錦標賽，其中台灣女將郭怡萱今天在女子51公斤級的32強亮相，面對匈牙利好手帕普（Kata Pap），力拚晉級資格。

首回合開打後，郭怡萱一開始處於劣勢，僅獲得2名裁判青睞，暫時處於2比3落後，不過在第2、3回合及時調整節奏，加上情蒐到帕普屬於攻擊型選手，因此後來郭怡萱採取不與對手強碰的策略，順利取得多數裁判的認可，一舉逆轉戰局，終場以3比0驚險獲勝，如願前進16強。

教練柯文明賽後接受中央社採訪時表示，郭怡萱自從進入國家隊後，慢慢看到她在實力方面提升，包含腳步、戰術運用都愈來愈好，身為教練感到很欣慰，「這次打得很棒，我覺得能晉級16強很值得鼓勵。」

而郭怡萱下一戰將面對德國好手克羅澤（Maxi Klotzer），爭取躋身8強之列，雙方過去曾在去年的奧運資格賽正面交鋒，沒想到郭怡萱只打到第2回合就遭到「裁判判定落敗Win by Referee Stops Contest，RSC」，如今再度交手，柯文明期許愛徒展現不一樣風格，「那時候她經驗上還比較嫩，這次看能不能有不同火花。」