射箭／黃逸柔、張正韋淘汰韓國 射箭世錦賽與墨西哥爭銅

在韓國舉行的世界射箭錦標賽，由黃逸柔、張正韋組成的複合弓混合團體今天在4強戰惜敗印度，明天將與墨西哥爭奪銅牌，目標幫助台灣射箭代表隊獎牌開張。

2025射箭世錦賽今天在韓國光州登場，過去曾與隊友攜手摘下複合弓女子團體金牌、現年35歲的台灣女將黃逸柔，如今則與年僅21歲的張正韋搭檔複合弓混合團體，兩人攜手打進銅牌戰，黃逸柔有機會進帳生涯第2面世錦賽獎牌。

歷經複合弓資格賽的考驗，黃逸柔、張正韋名列混合團體第8種子，在首輪輪空情況下，第2輪透過加射驚險擊敗義大利，在8強與頭號種子的韓國隊正面交鋒，黃逸柔、張正韋展現纏鬥能力，雙方前4局結束射成平手，而黃逸柔、張正韋在加射階段頂住壓力，連飆2支10分箭淘汰韓國。

4強戰面對強敵印度隊，黃逸柔、張正韋在開局就陷入落後，但兩人並未輕言放棄，始終緊咬比分，尋求逆轉戰局的可能性，可惜終場還是以155比157吞敗，無緣晉級金牌戰，預計明天將在銅牌戰面對墨西哥，為台灣力拚本屆射箭世錦賽首面獎牌。

教練林哲瑋接受中央社採訪時表示，張正韋雖然首次參加世錦賽，不過在高張力情況下沒有怯場，今天從資格賽、男子團體賽，再到混合團體表現很穩定，尤其資格賽還射下712分打破全國紀錄，而黃逸柔則是經驗豐富的選手，「銅牌戰平常心面對，相信盡力去射一定有機會（奪牌）。」