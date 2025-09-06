快訊

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

射箭／黃逸柔、張正韋淘汰韓國 射箭世錦賽與墨西哥爭銅

中央社／ 台北6日電
2025世界射箭錦標賽6日在韓國光州登場，由男女好手張正韋（右2）、黃逸柔（左2）組成的複合弓混合團體成功淘汰地主韓國，可惜4強戰不敵印度，將力拚銅牌。左為教練林明靜、右為教練林哲瑋。中華民國射箭協會提供／中央社
2025世界射箭錦標賽6日在韓國光州登場，由男女好手張正韋（右2）、黃逸柔（左2）組成的複合弓混合團體成功淘汰地主韓國，可惜4強戰不敵印度，將力拚銅牌。左為教練林明靜、右為教練林哲瑋。中華民國射箭協會提供／中央社

在韓國舉行的世界射箭錦標賽，由黃逸柔、張正韋組成的複合弓混合團體今天在4強戰惜敗印度，明天將與墨西哥爭奪銅牌，目標幫助台灣射箭代表隊獎牌開張。

2025射箭世錦賽今天在韓國光州登場，過去曾與隊友攜手摘下複合弓女子團體金牌、現年35歲的台灣女將黃逸柔，如今則與年僅21歲的張正韋搭檔複合弓混合團體，兩人攜手打進銅牌戰，黃逸柔有機會進帳生涯第2面世錦賽獎牌。

歷經複合弓資格賽的考驗，黃逸柔、張正韋名列混合團體第8種子，在首輪輪空情況下，第2輪透過加射驚險擊敗義大利，在8強與頭號種子的韓國隊正面交鋒，黃逸柔、張正韋展現纏鬥能力，雙方前4局結束射成平手，而黃逸柔、張正韋在加射階段頂住壓力，連飆2支10分箭淘汰韓國。

4強戰面對強敵印度隊，黃逸柔、張正韋在開局就陷入落後，但兩人並未輕言放棄，始終緊咬比分，尋求逆轉戰局的可能性，可惜終場還是以155比157吞敗，無緣晉級金牌戰，預計明天將在銅牌戰面對墨西哥，為台灣力拚本屆射箭世錦賽首面獎牌。

教練林哲瑋接受中央社採訪時表示，張正韋雖然首次參加世錦賽，不過在高張力情況下沒有怯場，今天從資格賽、男子團體賽，再到混合團體表現很穩定，尤其資格賽還射下712分打破全國紀錄，而黃逸柔則是經驗豐富的選手，「銅牌戰平常心面對，相信盡力去射一定有機會（奪牌）。」

張正韋 世錦賽 韓國隊

延伸閱讀

U16亞洲盃男籃／ 中華隊差點逆轉韓國 只能與巴林爭第7名

拳擊／吳詩儀輕取克羅埃西亞對手 WB世錦賽挺進16強

射箭／中華複合弓女團世界盃摘金 黃逸柔內心充滿感動

相關新聞

射箭／黃逸柔、張正韋淘汰韓國 射箭世錦賽與墨西哥爭銅

在韓國舉行的世界射箭錦標賽，由黃逸柔、張正韋組成的複合弓混合團體今天在4強戰惜敗印度，明天將與墨西哥爭奪銅牌，目標幫助台...

羽球／全國國高中盃9日開打 中租大同易仲祥高男奪冠呼聲高

2025國高中盃個人羽球錦標賽，將於9月9日至19日於台北體育館七樓舉辦，今年是第二年將國中與高中一同合併舉辦，9月將先...

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 莊詠智公開組披銀

第5屆泰國國際定向越野錦標賽今天（6日）在泰國清邁開幕，中華隊首日由莊詠智在公開組奪得銀牌，馬金言在菁 英組排名第6，雙...

拳擊／吳詩儀輕取克羅埃西亞對手 WB世錦賽挺進16強

台灣「拳擊精靈」吳詩儀今天在WB拳擊世錦賽女子57公斤級32強賽中，面對克羅埃西亞選手察契琪，發揮身高優勢，搭配不錯的拳...

2025世界武術賽登場 台灣女將趙唐瑄南刀項目奪銅

2025年第17屆世界武術錦標賽於8月31日至9月7日在巴西首都巴西利亞隆重登場，台灣代表隊首日即傳捷報，女子南刀項目選...

自由車／96聯賽武嶺站將登場 李廷威回歸盼留下「障礙高牆」

96自由車聯賽第三站武嶺將於8日登場，賽事路線自埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。全場吸引來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。