羽球／全國國高中盃9日開打 中租大同易仲祥高男奪冠呼聲高

2025國高中盃個人羽球錦標賽，將於9月9日至19日於台北體育館七樓舉辦，今年是第二年將國中與高中一同合併舉辦，9月將先展開個人賽，團體賽則預計11月開打。本屆選手報名總人數突破2600人，全國最菁英的青少年選手將齊聚台北市，為切磋球技、爭取最高榮耀而競爭。

綜觀這次個人賽項目，台灣年輕好手群雄並起，而且都有在國際賽創下佳績。例如中租大同的男單好手易仲祥，他在2025年第一次全國青少年排名賽中奪冠，他近期也積極參與成人等級的職業賽事，例如高雄大師賽與瑞昌大師賽的資格賽而且也打入正賽，他的打法開放、手感出色，並具備優越的速度優勢，身為高男單會內賽頭號種子也是奪冠呼聲最高的選手。

高中女單部分則是呈現群雌並起的局面，排名頭號種子的中租大同廖元琪、第二種子中租大同柯佳玲、以及第三、四種子的亞柏雄中溫舒伃、中租大同的陳思璇，實力都在伯仲之間，就看臨場發揮誰能表現較佳。

高中男雙部分，西苑合庫的張恩睿／張淏翔在2024年亞洲U17暨U15青少年羽球錦標賽中，為中華隊奪得一面銅牌，證明了他們已具備與亞洲頂尖青少年選手競爭的實力。這次名列高男雙第一種子，但其它前四種子實力也都相當不錯，預料也將呈現一番激戰。

高中女雙部分，當然最受矚目的組合就是中租大同的詹博媗／廖品蓁，在最近的114年全國羽球團體錦標賽乙組決賽中，中租大同羽球隊成功封后 。儘管決勝點由廖品蓁贏得單打比賽 ，但詹博媗／廖品蓁這對雙打組合無疑是團隊奪冠的關鍵核心力量。