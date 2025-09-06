定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 莊詠智公開組披銀

第5屆泰國國際定向越野錦標賽今天（6日）在泰國清邁開幕，中華隊首日由莊詠智在公開組奪得銀牌，馬金言在菁英組排名第6，雙雙站上頒獎台。

這項已進入第5年的泰國國際定向越野錦標賽，只進行短距離賽，為期2天賽事在不同場地登場，共有日本、香港、新加坡、印尼、美國、泰國及中華隊選手參賽，對選手來說，最大考驗是天氣，但選手都卯足全力順利完成賽程。

莊詠智是今年參加東京聽障奧運定向越野賽國手，他個人也希望藉由多參加國際賽來增實戰經驗，以提升實力，目標就是在東京聽奧奪牌。他今天在公開組搶下第2，獲得銀牌。馬金言在菁英男子組名列第6，首次入選國手的簡俊傑排名第22名，王羽妮在菁英女子組名列第18。