拳擊／吳詩儀輕取克羅埃西亞對手 WB世錦賽挺進16強

中央社／ 台北6日電
吳詩儀。資料照
台灣「拳擊精靈」吳詩儀今天在WB拳擊世錦賽女子57公斤級32強賽中，面對克羅埃西亞選手察契琪，發揮身高優勢，搭配不錯的拳質，終場以5比0完封對手，順利晉級16強。

吳詩儀曾在巴黎奧運女子拳擊60公斤級摘下銅牌，本季轉戰女子57公斤級依舊表現搶眼，數度登上國際賽頒獎台，這次前往英國利物浦，征戰世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉行的世界拳擊錦標賽，首輪32強迎戰克羅埃西亞選手察契琪（Nikolina Cacic）。

第1回合開打後，身高174公分的吳詩儀開局未能充分發揮身高優勢，多次遭到對手攻擊，所幸隨著賽事進行，吳詩儀逐步找回節奏反擊，不過僅有2名裁判給予10分，暫時處於2比3落後。

進入第2回合，吳詩儀祭出猛烈攻勢，連續拳擊多次擊中對手頭部，並適時拉開距離，不給對手反擊機會，5名裁判一致給予10分，成功逆轉戰局。

吳詩儀在決勝第3回合依舊維持穩定表現，甚至展現優異的閃躲技能，搭配及時出拳得手，早早鎖定戰果，並再度獲得5名裁判一致青睞，終場以5比0完封對手。下一戰將面對32歲愛爾蘭資深選手華爾希（Michaela Walsh），力拚8強門票。

拳擊 吳詩儀 克羅埃西亞

