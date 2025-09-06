快訊

2025世界武術賽登場 台灣女將趙唐瑄南刀項目奪銅

中央社／ 聖保羅5日專電
2025年第17屆世界武術錦標賽於8月31日至9月7日在巴西首都巴西利亞隆重登場。女子南刀項目選手趙唐瑄勇奪銅牌頒獎典禮。 中央社（駐巴西代表處提供）
2025年第17屆世界武術錦標賽於8月31日至9月7日在巴西首都巴西利亞隆重登場。女子南刀項目選手趙唐瑄勇奪銅牌頒獎典禮。 中央社（駐巴西代表處提供）

2025年第17屆世界武術錦標賽於8月31日至9月7日在巴西首都巴西利亞隆重登場，台灣代表隊首日即傳捷報，女子南刀項目選手趙唐瑄以9.693分勇奪銅牌，展現我國武術實力。

2025年第17屆世界武術錦標賽吸引來自全球逾70個國家、超過200位頂尖選手齊聚一堂，角逐武術界最高榮譽。台灣代表隊由中華民國武術總會楊美蓉榮譽理事長率領，共13人參賽。

賽事開幕即傳捷報，女子南刀項目選手趙唐瑄以穩健的身手與精湛的技術，在眾多強敵中脫穎而出，以9.693分的高分勇奪銅牌，為台灣摘下本屆賽事首面獎牌。駐巴西代表廖志賢親臨現場為選手加油打氣，並與代表隊一同慶賀佳績，場面熱烈感人。

趙唐瑄目前就讀於國立體育大學技擊運動技術系，她在國小三年級時原本想學舞蹈，卻因體育老師游囿仁教練慧眼識才，轉而投入武術訓練。她在2019年亞洲青少年武術錦標賽獲1金2銀，助台灣隊拿下團體第3名，是台灣武術界備受矚目的新星。

世界武術錦標賽由國際武術聯合會主辦，是全球武術運動的最高殿堂，不僅是技藝的較量，更是文化交流的重要平台。趙唐瑄的出色表現不僅為台灣爭光，也再次證明台灣武術選手在國際舞台上具備強勁競爭力。

本屆賽事後續仍有多項比賽進行，台灣代表隊將持續挑戰各項目，力求突破佳績，為台灣武術寫下新的里程碑。

