加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

自由車／96聯賽武嶺站將登場 李廷威回歸盼留下「障礙高牆」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
上屆締造台灣最佳紀錄的李廷威（前）和前勁大甲高中的黃冠霖（後）。圖／96自由車聯賽提供
上屆締造台灣最佳紀錄的李廷威（前）和前勁大甲高中的黃冠霖（後）。圖／96自由車聯賽提供

96自由車聯賽第三站武嶺將於8日登場，賽事路線自埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。全場吸引來自超過17個國家、總計1365名選手報名參賽，年齡層橫跨13歲至67歲，堪稱台灣公路自行車運動的年度盛會。

去年締造台灣最佳紀錄（2小時31分）的Pogi Team Gusto Ljubljana選手李廷威，本次再度回到武嶺。他受訪時直言，「這次比賽首要目標還是勝利，破紀錄則隨緣，因為目前狀態還沒回到高峰。」

談及職涯規畫，李廷威說：「明年應該就是最後一年，2026亞運騎完後就不會再繼續了。」但對武嶺，他仍有深厚情感與期許，「我希望能在這裡設下一個『李廷威障礙』，讓大家十年後還記得，有人曾在這條路騎得很快。」

本屆96聯賽武嶺，正式畫分為競賽組、市民競賽組與挑戰組，規模與制度完善程度皆創新高，其中市民競賽組以 「每五歲一分組」 的方式編排，並比照競賽組規格，主集團同享全程交管與專業裁判維護。

台灣96自行車協會秘書長葉俊隆指出，「我們多次與公部門協調，確保各組別的交管規範與安全配套；同時投入大量裁判與交通維護，就是希望讓更多車友安心挑戰極限，體驗國際級賽事氛圍。」市民競賽組的設立，象徵96聯賽已不再侷限於菁英領域，而是邁向全民共享的運動文化。它讓更多民間高手能與菁英組接軌，進一步成為台灣自行車的中堅力量。

台灣96自転車執行長林聖淵強調，武嶺不僅是挑戰，更是一種榮譽的象徵：「我們提供全台五門市免費健檢服務，並規畫接駁與住宿一條龍配套，讓選手專心投入比賽。未來也將持續以最高標準，把武嶺打造成兼具專業競技與全民參與的舞台。」

李廷威上屆在武嶺站締造台灣最佳紀錄。圖／96自由車聯賽提供
李廷威上屆在武嶺站締造台灣最佳紀錄。圖／96自由車聯賽提供

