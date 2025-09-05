快訊

TPVL／許美中決心復出拚職排 全因被學生熱情感染

中央社／ 台北5日電
台灣排球名將許美中（左1）原本已卸下球員身分、轉任教練，但在學生熱情感染下，他決定復出賽場，成為台灣職業排球聯盟（TPVL）桃園雲豹飛將一員，並與昔日戰友劉鴻敏（中）再度攜手。。中央社 中央通訊社
2023年離開企業排球聯賽、轉任教練後，台灣名將許美中心中仍懷抱場上飛奔夢想，被學生熱情感染下，讓他決定拚一把，加入TPVL桃園雲豹飛將，踏上職業球員道路。

已經超過30歲的許美中，過去曾是2018雅加達亞運銅牌班底之一，不過在2023年離開企業排球聯賽、正式轉任教練，讓許美中仍留有一絲遺憾，甚至出現「我的狀態不可能輸給大學生吧？」自我懷疑。

許美中今天出席記者會接受媒體聯訪時透露，一開始卸下球員身分有點徬徨，不過看著看著學生慢慢進步，也被他們想要努力達到目標的熱忱感動，加上聽聞台灣職業排球聯盟TPVL有望成立，因此他決定放手拚一把，尤其在體能方面下了很多功夫，最後如願加盟桃園雲豹飛將，踏上職業排球員道路。

已經2年沒有打球的許美中表示，決定放棄教職其實考慮了很久，但跟老婆討論後，就馬上下定決心。如今身為雲豹飛將陣中的資深球員，他提到過去也有帶領學弟經驗，自認沒有太多隔閡，希望與另名資深球員劉鴻敏攜手幫助球隊保持沉穩，進而挑戰各隊。

值得一提的是，許美中這次重返賽場捨棄熟悉的12號球衣，而是選擇56號，他解釋報到時間比較晚，不好意思要學弟讓出背號，並笑著表示因為「56不能亡」，但他隨即正經地補充：「加上老婆生日是5月6日。」

