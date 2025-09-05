TPVL／昔日戰友變對手 陳建禎喊話奪冠、劉鴻敏期待對決

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
TPVL四隊當家球星與教練齊聚一堂為元年賽季造勢。記者劉肇育／攝影
TPVL四隊當家球星與教練齊聚一堂為元年賽季造勢。記者劉肇育／攝影

TPVL元年將於19日舉辦熱身賽並於27日展開例行賽賽程，今天四支參賽球隊教練與頭牌球星也齊聚一堂宣告賽季目標，其中昔日「台灣隊長」陳建禎就喊話將衝擊總冠軍，但包括過去台師大隊友劉鴻敏、吳宗軒和學弟高偉誠等人也當仁不讓，誓言在元年賽季打出最佳表現。

TPVL元年例行賽將於27、2日在北市大天母校區體育館開打，參賽四支球隊也將先在19日起登場的熱身賽中首度亮相，並與日本SV聯盟兩支勁旅較量，而今天開賽記者會四支隊伍代表球員、教練和制服組也齊聚一堂，對於即將開打的新賽季進行宣傳。

其中今年旅日返台加盟台鋼天鷹的陳建禎，就在記者會上喊話目標將是總冠軍，他透露儘管天鷹陣容較為年輕，一開始自己與學弟間多少有些心態和觀念上的代溝，不過在直接溝通後也看見學弟的進步，「雖然實話總是難聽，但至少是往好的方向前進，學弟表現也很不錯，以前我都是提早半小時練球，但現在學弟都是提早一小時，我只好也跟他們一起出門。」

對於過去的隊友將在職排賽場上分庭抗禮，陳建禎也坦言很期待，「還是會跟大家聊一下各隊的近況，也發現大家現在都變得很會講話，也都是各隊的領袖或是指標性人物，他們也都還在不斷精進自己。」

而效力桃園雲豹飛將的劉鴻敏也坦言，去年在北海道比賽時就曾跟陳建禎談論到職排將成立一事，不過當時陳建禎還表示不會回台打球，但如今雙方將在TPVL變成對手，他則說：「真的是很期待，我們之前一直都是隊友，真的很久沒有當對手，但我們的目標也是元年的總冠軍，相信我們的陣容打上來也是不錯的。」

至於台中連莊的吳宗軒也直言，過去雖然曾想過要高掛球鞋，但最後選擇繼續堅持球員路，如今也獲得站上TPVL舞台的機會，讓他覺得當初的堅持值得了，「我們幾個都是師大的隊友，現在要對決，但我相信我們不只是對手，也可以互相討教。」

