DAZN與 NFL聯手場場直播 全新NFL Game Pass功能全面升級

•DAZN NFL球迷帶來更多互動與享受比賽的方式，透過NFL Game Pass盡情體驗美式足球的魅力。

•Game Pass的升級包括：內容自由選擇與切換、一次看四場比賽、更完整的FanZone互動功能。

全新NFL賽季，台灣球迷有福了！全球最大運動串流平台DAZN 不僅將在超過200個市場同步播出，並特別推出每週一場免費直播賽事。首場免費比賽將於9月8日凌晨1點正式開打，由華盛頓指揮官在主場迎戰紐約巨人。這場東區世仇對決火花四射，開季便迎來重量級對戰，絕對精彩可期。

2025-2026賽季話題不斷，去年冠軍費城老鷹能否成功衛冕？超級四分衛Patrick Mahomes帶領的堪薩斯市酋長能否重返榮耀、再闖超級盃？而他的黃金搭檔Travis Kelce，最近更與流行天后 Taylor Swift訂婚，成為場內場外最受矚目的話題組合。明星效應與冠軍懸念交織，讓新賽季注定充滿驚喜與激情。

DAZN與NFL基於長達十年的戰略合作，持續拓展美式足球的全球影響力，隨著今年收視率與訂閱數的顯著增長，DAZN也推出了一系列創新功能，讓2025賽季的觀賽體驗更加更具互動性，讓球迷仿佛置親臨現場！

DAZN集團執行長Shay Segev 表示：「NFL Game Pass on DAZN 是全球NFL球迷的首選。今年推出的新功能和全面升級，將讓2025 NFL賽季成為最具沉浸感的一季，將美式足球的熱情與魅力帶給全世界。」

透過DAZN的NFL Game Pass，球迷不僅可以收看全賽季的所有比賽，包括備受矚目的第 60 屆超級盃（Super Bowl LX）和 2025 國際系列賽，還能欣賞多樣化的節目內容，如NFL RedZone、NFL Network、NFL Originals 以及DAZN獨家紀錄片。今年FanZone也全面升級，新增投票、問卷、預測遊戲與聊天室功能，讓球迷在觀賽同時也能即時參與，體驗更接近現場的熱烈氛圍。

今年DAZN也首度推出多視角功能，球迷可以在網頁、手機、平板或Apple TV上同時觀看最多四場比賽，自由切換觀戰模式，智慧電視更有預設多視角選項，搭配 HDR 超高畫質，每一場比賽的細節看得更清晰、更震撼，賽事看得更盡興！

NFL 國際媒體董事總經理Sameer Pabari表示：「我們期待透過 NFL Game Pass on DAZN，把最精彩的NFL內容帶給全球球迷，同時吸引更多新觀眾一同加入，共同迎接又一個熱血沸騰的 NFL 賽季。」

備受期待的國際賽事門票抽獎活動也將回歸，幸運球迷將有機會親臨都柏林與馬德里現場感受 NFL 魅力。終極方案訂閱者更可享有NFLShop.com官方商品 20% 折扣，一次備妥完整球迷裝備，迎接新賽季。

百分百NFL，場場直播不妥協！2025-2026 NFL賽季，台灣球迷將能與全球球迷 零時差同步感受最刺激、最熱血的美式足球。而且 NFL Game Pass 的註冊與登入流程相當簡單，只要使用電子郵件或透過 Facebook、Gmail、Apple 等帳號即可快速登入，立即投入最完整的NFL賽季。