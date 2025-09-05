足球／梅西世足會外賽梅開二度 阿根廷主場告別戰氣氛動容

快訊

中央社／ 烏拉圭蒙特維多4日綜合外電報導
梅西可能是最後一次在阿根廷主場穿上國家隊球衣出賽。 美聯社

阿根廷足球巨星梅西Lionel Messi）今天在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的感性氣氛中梅開二度，率國家隊以3比0擊敗委內瑞拉。

此外，烏拉圭、哥倫比亞和巴拉圭也加入衛冕冠軍阿根廷的行列，取得明年世界盃足球賽會內賽資格。

法新社和美聯社報導，這是梅西最後一次為阿根廷在主場出戰世足會外賽。他在比賽開踢前帶著3個兒子一同現身，父親也到場見證他的主場告別戰。

儘管阿根廷早已鎖定世足會內賽門票，梅西今天仍大展身手，在第39和第80分鐘進球，率阿根廷以3比0擊敗委內瑞拉。

梅西說：「能以這樣的方式在這裡結束一直是我夢寐以求。我在這座球場經歷過許多事，有好有壞，但在阿根廷、在我們球迷面前踢球，永遠都是一種享受。」

梅西至今尚未透露何時會從頂級賽場退役，不過明年世足賽登場時，他將年屆39歲。梅西表示，只有在他狀態良好的情況下才會參加明年世足賽。

烏拉圭今天在主場以3比0擊退秘魯，拿下世足賽門票。哥倫比亞也以同樣的比分擊敗玻利維亞。

巴拉圭以0比0踢平早已晉級的厄瓜多，也同樣闖進明年世足賽。同樣已獲參賽資格的巴西則以3比0橫掃智利。

委內瑞拉目前排名第7，仍在爭奪跨洲附加賽資格。

