TPVL／職排元年27日天母燃戰火 四隊齊聚一堂宣告成軍目標

台灣職業排球聯盟TPVL在今天舉行開季記者會，並宣告元年賽季將於9月27、28日在北市大天母體育館點燃戰火，四支球隊在今天的記者會上齊聚一堂為新賽季暖場，聯盟會長連華榮也宣布，台灣排球在經過企業排球聯賽20年的醞釀後，在今年正式走向職業化，現在時機成熟了，「即刻行動」。

TPVL元年將由台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊以及台鋼天鷹四隊參與，其中熱身賽將於9月19日至21日於北市大天母體育館舉行，並邀請來兩支日本SV聯盟隊伍東京Great Bears、VOREAS北海道參與，為28日即將開打的元年賽季暖身。

對於職排元年即將開打，會長連華榮指出，從企業排球聯賽元年開始，各界都在詢問台灣何時會有職業排球，經過20年的醞釀，時機在此刻成熟，將「即刻啟動」，在4支參賽球隊都網羅了1至4位各國頂尖洋將的情況下，加上本土好手的同場切磋，將打造台灣最高排球殿堂。

在今天記者會上也公布聯盟元年標語「即時行動 START NOW」，以及年度主視覺，四隊也在今天一一亮相並展示球隊Logo與球衣，各隊總經理也在現場分享團隊藍圖與規劃，從主場特色到後續經營方向等。

其中台北伊斯特以忍者兔「兔之助」作為吉祥物，並以北市大天母體育館作為主場，也是開幕戰主場球隊，啦啦隊為Tokki Cutie；桃園雲豹飛則以台灣雲豹作為圖騰Logo，並以桃紅色作為代表色，主場將座落中原大學，啦啦隊為桃氣女孩，首次主場日為11月1日。

至於中台灣代表台中連莊則是維持過往以老虎作為球隊代表，代表色則是採取企業長年使用的綠色，主場為台體大體育館，啦啦隊為連莊小魔女，已有5位本土成員加入，另有3位韓援將在近期揭曉。

而跨足棒、籃、足的台鋼集團，台鋼天鷹則將以鳳山體育館以及成大體育館作為雙主場，吉祥物則維持企業的鷹系列，天鷹的藍色代表天空、金色代表榮耀，啦啦隊將是三棲的棒、籃、排的Wing Stars。