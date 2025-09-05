曲棍球／協會秘書長也是竹山高中學務主任吳志朋 雙喜臨門

中華民國曲棍球協會秘書長也是國立竹山高中學務主任吳志朋近日雙喜臨門。他投身教育界十四年，始終以「身教重於言教」為核心理念，無論在教學、行政或學務輔導領域，皆展現無私奉獻的精神，持續為偏鄉學子爭取資源、打造成長舞台。今年榮獲教育部「杏壇芬芳獎」以及「南投縣好人好事代表」雙重殊榮，肯定其在教育專業與品德實踐上的卓越貢獻。他將於本月11日前往教育部國教署出席「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，並於16日前往南投縣政府接受「好人好事代表」表揚。

身為竹山高中校友，吳志朋畢業後毅然返鄉服務，歷任訓育組長、設備組長、衛生組長與體育組長等職務。他深信教育不僅是知識的傳遞，更是品格的養成。在擔任衛生組長期間，他每日親自與學生志工一同打掃校園、分類垃圾，甚至清理廁所與水溝，以實際行動教導學生「施比受更有福」的精神。

曾為曲棍球選手的吳志朋，特別理解體育班學生面臨的課業與訓練壓力。他經常與學生談心，並規畫補救教學計畫，協助學生在課業與專長之間取得平衡。對於遠道而來的住宿生，他更視如己出，不僅在颱風天為學生準備三餐，甚至在學生受傷時親自送醫與聯繫家長，展現深厚的教育情懷。

深知偏鄉資源有限，吳志朋多年來積極透過計畫撰寫、社會連結與企業合作，成功獲得紫南宮、國泰基金會等單位支持，協助體育班學生安心參賽、添購裝備。他同時向教育部及體育署爭取補助，為學校建置全國唯一擁有曲棍球人工草皮的高中場地，不僅提升學生訓練品質，更讓竹山高中成為全國賽事的重要場館。

吳志朋多年來默默支持弱勢學生，參與學校認養計畫並匿名資助清寒學子。他積極協助新住民子女與弱勢學生安排補救教學與餐費補助，讓孩子們重新拾回學習自信。特別是一位自行車選手在他的陪伴下，從地方賽事一路蛻變為U23亞洲盃國手，最終順利保送國立體育大學，成為典型的教育成果見證。

此次榮獲「杏壇芬芳獎」及「南投縣好人好事代表」，是對吳志朋多年耕耘教育的高度肯定。他表示：「教育是點燃希望的火種，無論是課業扶助、心靈陪伴、還是資源募集，我始終以『孩子的需要』為出發點。」他同時感謝學校同仁與社會各界的支持，並承諾未來將持續秉持初心，成為陪伴孩子逐夢的園丁，持續為偏鄉教育注入希望與力量。