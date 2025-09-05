桌球／林昀儒續戰WTT澳門冠軍賽 盼能衝高世界排名

台灣男子桌球好手林昀儒今天趁著比賽空檔返台出席代言活動，只不過4天後他就要參加WTT澳門冠軍賽，對於今年的目標，他透露希望能往前衝（排名）吧。

根據世界桌球職業大聯盟（WTT）官網排名，林昀儒目前在男單排世界第11名。他預計7日出發前往澳門，參加只有單打項目的WTT澳門冠軍賽。

現年24歲的林昀儒，今年的國際賽程幾乎滿檔，沒比賽的時候，也會到中國參加乒超聯賽以賽代訓。而到年底前預計還有8場國際賽要打，等於每個月有2場高強度賽事等著他。

被問到賽程是否太過緊湊，他笑說：「今年已經有很多挑戰賽沒去打了，現在感覺還好。」

今年的目標，林昀儒只有透露，希望可以繼續往前衝（排名），「至於比賽結果就不是我可以預料和控制的」。

林昀儒談到男雙項目和「柚子同學」高承睿的合作，他也認為越來越有默契，「搭檔就是這樣，只要比賽多了，對雙方越來越瞭解，自然就會更有默契，雖然我們話都不多，但比賽中還是會互相打氣」。

今年出席餐飲集團的代言活動，林昀儒也透露自己征戰世界各地如何解決吃的問題，「我有一半的時間都會在飯店解決三餐，如果是到大城市比賽的話，就會上網查找哪裡有美食餐廳，畢竟比賽之後靠吃美食抒壓也是不錯的方式」。