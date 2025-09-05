快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒斜槓料理總監 回憶奶奶的味道打造金孫四季豆

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林昀儒與台菜品牌合作推出4道充滿回憶與情感的料理。記者劉肇育／攝影
林昀儒與台菜品牌合作推出4道充滿回憶與情感的料理。記者劉肇育／攝影

我國桌球好手林昀儒與饗賓集團旗下台菜品牌合作，化身料理創意總監，以他記憶中的味道攜手推出四道獨具匠心的料理，在今天的記者會上林昀儒也分享，其中一道「金孫四季豆」就是他回憶奶奶的料理，再結合創意後所推出，表達他對於奶奶的思念。

林昀儒去年在社群平台上創立新帳號分享美食，展現自己對於飲食的熱情與講究，加上帳號取名「Mickey Lin」，也讓林昀儒贏得「米奇林」的美食家稱號。

而近日林昀儒也與台菜餐廳合作攜手推出4道充滿回憶與感情的料理，分別為「冠軍！海鮮蒸蛋」、「蒜淘鮑魚雞湯」、「家香醬燒中卷」以及「金孫四季豆」，其中冠軍蒸蛋來自於2019年林昀儒在T2聯賽時，隨行的母親在下榻飯店為他準備的蒸蛋，助他最終在該賽事拿下冠軍，至於四季豆則是奶奶知道林昀儒喜歡四季豆，每年都會親自栽種、採收和料理的菜色，再結合上林昀儒喜歡的「金沙」口味調理而成。

林昀儒與台菜品牌合作推出4道充滿回憶與情感的料理。記者劉肇育／攝影
林昀儒與台菜品牌合作推出4道充滿回憶與情感的料理。記者劉肇育／攝影

林昀儒指出，由於外婆和媽媽都是澎湖人，很喜歡新鮮的海味，加上自己也很喜歡蒜頭，這四道料理除了有他記憶中的味道，也結合了自己喜歡的口感，談到這次斜槓料理總監，他則說：「我覺得很榮幸，因為我個人也喜歡美食，儘管平常出國比賽大部分還是在飯店解決飲食比較方便，但還是會利用空檔上網找餐廳，各國料理都想嘗試。」

而林昀儒這次擔任料理總監也獲得合作夥伴「話不多，但味覺十分敏銳」的高度評價，不過當被問到是否有將奶奶、媽媽的廚藝傳承下來時，他則說笑說：「還在努力中。」

湖人 林昀儒

延伸閱讀

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

桌球／林昀儒男單出局 混雙攜鄭怡靜5局大戰闖8強

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 闖WTT歐洲大滿貫混雙8強

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒不敵戶上隼輔止步32強

相關新聞

桌球／林昀儒斜槓料理總監 回憶奶奶的味道打造金孫四季豆

我國桌球好手林昀儒與饗賓集團旗下台菜品牌合作，化身料理創意總監，以他記憶中的味道攜手推出四道獨具匠心的料理，在今天的記者...

定向越野／中華隊4精兵啟程清邁 備戰第5屆泰國錦標賽

第5屆泰國國際定向越野錦標賽將於明天在去年亞錦賽主辦城市泰國清邁開幕，這是中華民國定向越野協會今年派隊參加的第4場國際賽...

拳擊／黃筱雯輕取日本20歲小將 WB世錦賽晉16強

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在WB世界拳擊錦標賽54公斤級32強，面對20歲的日本小將國府縞鈴，充分展現臂長和經驗優勢，...

響應99國民運動日 台中市府推運動中心免費及場館半價優惠

響應9月9日「國民體育日」，台中市政府推出「酷運動99 健康也99」系列活動，當天全市國民暨兒童運動中心、港區運動公園、...

林郁婷、王冠閎當代言人 國民體育日推兩大免費活動

為強化及持續推廣全民運動，教育部體育署「國民體育日」系列活動於9月正式起跑，今年特別邀請2024年巴黎奧運拳擊「金牌拳后...

高球／去年奪冠後自我壓力大 俞俊安靠釣魚放鬆將力拚衛冕

我國高球好手俞俊安去年在桑德森農場錦標賽拿下PGA生涯首冠後，今年上半年因為給自己的壓力過大導致表現出現起伏，所幸在經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。