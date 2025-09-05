桌球／林昀儒斜槓料理總監 回憶奶奶的味道打造金孫四季豆

我國桌球好手林昀儒與饗賓集團旗下台菜品牌合作，化身料理創意總監，以他記憶中的味道攜手推出四道獨具匠心的料理，在今天的記者會上林昀儒也分享，其中一道「金孫四季豆」就是他回憶奶奶的料理，再結合創意後所推出，表達他對於奶奶的思念。

林昀儒去年在社群平台上創立新帳號分享美食，展現自己對於飲食的熱情與講究，加上帳號取名「Mickey Lin」，也讓林昀儒贏得「米奇林」的美食家稱號。

而近日林昀儒也與台菜餐廳合作攜手推出4道充滿回憶與感情的料理，分別為「冠軍！海鮮蒸蛋」、「蒜淘鮑魚雞湯」、「家香醬燒中卷」以及「金孫四季豆」，其中冠軍蒸蛋來自於2019年林昀儒在T2聯賽時，隨行的母親在下榻飯店為他準備的蒸蛋，助他最終在該賽事拿下冠軍，至於四季豆則是奶奶知道林昀儒喜歡四季豆，每年都會親自栽種、採收和料理的菜色，再結合上林昀儒喜歡的「金沙」口味調理而成。

林昀儒與台菜品牌合作推出4道充滿回憶與情感的料理。記者劉肇育／攝影

林昀儒指出，由於外婆和媽媽都是澎湖人，很喜歡新鮮的海味，加上自己也很喜歡蒜頭，這四道料理除了有他記憶中的味道，也結合了自己喜歡的口感，談到這次斜槓料理總監，他則說：「我覺得很榮幸，因為我個人也喜歡美食，儘管平常出國比賽大部分還是在飯店解決飲食比較方便，但還是會利用空檔上網找餐廳，各國料理都想嘗試。」

而林昀儒這次擔任料理總監也獲得合作夥伴「話不多，但味覺十分敏銳」的高度評價，不過當被問到是否有將奶奶、媽媽的廚藝傳承下來時，他則說笑說：「還在努力中。」