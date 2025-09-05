快訊

定向越野／中華隊4精兵啟程清邁 備戰第5屆泰國錦標賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊4位選手今天啟程清邁參加明天開幕的泰國錦標賽。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊4位選手今天啟程清邁參加明天開幕的泰國錦標賽。圖／中華民國定向越野協會提供

第5屆泰國國際定向越野錦標賽將於明天在去年亞錦賽主辦城市泰國清邁開幕，這是中華民國定向越野協會今年派隊參加的第4場國際賽，中華隊採精兵制，共有4位男、女選手參賽，於今天啟程前往清邁，參加為期2天賽事。

這項已進入第5年的泰國國際定向越野錦標賽，只進行短距離賽，2天賽事在不同場地登場，共有日本、香港、新加坡、印度、美國、泰國及中華隊選手參賽，對選手來說，最大考驗是天氣。

教練張哲豪是國手出身，曾是東華大學定向越野隊主將，也曾多次入選國家代表隊，此次轉換角色擔任國家隊教練，在領隊蘇峻增的鼓勵下，可望帶領選手奮力奪牌。協會派出副秘書長林祝如照料代表隊，讓團隊無後顧之憂，全力爭取佳績。

中華隊4位選手包括男選手簡俊傑、馬金言、莊詠智及女選手王羽妮，其中，現任職於行政院處主計總處綜合統計處統計服務科的莊詠智，是今年參加東京聽障奧運定向越野賽國手，他個人也希望藉由多參加國際賽來增實戰經驗，以提升實力，目標就是在東京聽奧奪牌。

