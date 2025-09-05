拳擊／黃筱雯輕取日本20歲小將 WB世錦賽晉16強

台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天在WB世界拳擊錦標賽54公斤級32強，面對20歲的日本小將國府縞鈴，充分展現臂長和經驗優勢，以5比0完勝對手，順利挺進16強。

8月31日剛過完28歲生日的黃筱雯，今天在英國利物浦的世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）世錦賽首戰，面對日本新秀國府縞鈴。

身高175公分的黃筱雯，比對手高出半個頭，臂長也佔盡優勢，首回合開打，就不斷利用刺探步和左拳擊垮對手防線，多次有效擊中對手頭部，共有4名裁判給了黃筱雯10分。

第2回合黃筱雯攻勢更加猛烈，靠著有效的連擊拳讓對手找不到空檔反擊，而黃筱雯也適時拉開距離，不讓對手採取近身攻擊，第2回合結束，黃筱雯就已經獲得5名裁判青睞給了10分。

第3回合戰況一面倒，國府縞鈴的體能狀態明顯下滑，給了黃筱雯更多機會進攻，最終比賽毫無懸念由黃筱雯以5比0拿下。

教練劉宗泰在接受中央社訪問時表示，這場比賽筱雯打得相當果決，出拳時機都很不錯，不會猶豫不定，加上經驗也比對手好一些，整個比賽過程都有在控制當中。

黃筱雯晉級16強後，對手將是蒙古女將奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg），雙方在去年底的WB年終賽冠軍戰就曾交手過，當時黃筱雯以4比1獲勝後如願摘金。

另外，台灣好手賴主恩今天也在男子60公斤級64強首戰菲律賓的歐蓋瑞（Junmilardo Ogayre），不幸以0比5落敗遭到淘汰。