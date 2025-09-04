林郁婷、王冠閎當代言人 國民體育日推兩大免費活動

為強化及持續推廣全民運動，教育部體育署「國民體育日」系列活動於9月正式起跑，今年特別邀請2024年巴黎奧運拳擊「金牌拳后」林郁婷及2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會奪銀的「蝶王」王冠閎，共同擔任114年度國民體育日代言人，合作拍攝宣傳影片，更加碼宣布兩大免費活動起跑，9月9日全國運動設施免費用、9月全台體適能檢測免費做，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

我國首位奧運拳擊金牌選手林郁婷攜手冠閎共同拍攝國民體育日宣傳影片，9月起將在各電視台播出，首度合作的兩人都非常肯定彼此在國際競賽場上的表現，也在拍攝現場滿滿活力的傳達國民體育日的核心精神，以趣味活潑的方式，將國民體育日兩大免費好康資訊融入影片中，期望全民力行規律運動，也邀請大家「9要一起動」。

體育署因應國民體育日推動兩大免費活動，9月9日國民體育日當天，國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；9月份全台體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車巡迴全台進行檢測活動，兩台檢測車同時開跑，檢測活動將於北、中、南、東四地辦理，邀請各地區民眾於活動日期，前往台北三創生活園區、新竹遠東巨城購物中心、高雄漢神巨蛋購物廣場、花蓮東大門廣場，體驗運動科技服務。

由於去年響應熱烈，今年特別邀請代言人林郁婷與王冠閎，分別出席9月13日與9月20日台北場三創生活園區的活動，與全民同樂，期望串聯全臺民眾一起，達到身體健康及規律運動目標，藉由兩免費活動能夠邀請全民一同響應「運動99、健康久久」並進而提升全民運動風氣。