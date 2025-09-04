高球／去年奪冠後自我壓力大 俞俊安靠釣魚放鬆將力拚衛冕

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導

我國高球好手俞俊安去年在桑德森農場錦標賽拿下PGA生涯首冠後，今年上半年因為給自己的壓力過大導致表現出現起伏，所幸在經過調整後下半季狀況慢慢回穩，在今天出席活動時他也透露，今年對於他來說吸收了不少經驗，近期他也將回到美國持續備戰，並力拚10月在桑德桑農場錦標賽衛冕。

俞俊安去年10月在桑德森農場錦標賽拿下PGA生涯首冠，成為我國史上第3位在PGA奪冠的選手，不過今年季初他的表現一度出現起伏，在今天受訪時他就說：「今年一開始給自己壓力比較大，畢竟去年的冠軍讓我想要有更好表現，但因為開季壓力太大反而沒打好。」

不過俞俊安也透露，在與團隊商討後不僅加入一名推桿教練也增加了一名心理師協助，對於他的表現確實有很大幫助，下半季也調整得比較好，甚至有兩場比賽與冠軍僅有一桿之差，加上今年4大賽打了3場，也打進到季後賽第一輪，讓他在經驗上有不少的提升，也對於接下來的比賽有更高的期待。

談到明年將是亞運年，俞俊安也直言並不排斥爭取打亞運的機會，尤其自己一直以來都希望能夠為國爭光。

對於我國另一名男子高球好手潘政琮本賽季受到傷勢所苦，俞俊安除了祝潘政琮能盡快康復一同回到球場奮鬥外，也分享自己平時除了特別保養身體與休息外，也會透過釣魚的方式來達到放鬆的效果，「比賽的時候我都會帶著釣竿，有沒有釣到魚是其次，就是喜歡那種看海享受寧靜的感覺，來讓腦袋放空，不要想到打球的事情。」

俞俊安 潘政琮

