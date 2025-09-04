高球／俞俊安攝影展揭幕最愛「自我對決」盼讓外界看見不同自己

我國高爾夫球好手俞俊安在日前結束PGA季後賽賽程後於日前返台，而今天他也參與品牌J.LINDEBERG活動並擔任全球品牌大使，同時與知名攝影師廖文瑄合作的《MEET KEVIN YU》攝影展也在今天揭幕，對於首度成為攝影展拍攝主角，俞俊安也坦言相當新鮮，並希望藉此讓大家看到不同的自己。

俞俊安去年10月在桑德森農場錦標賽中拿下個人生涯第一座PGA冠軍，也是我國史上第3位在PGA奪冠的選手，今年他更是首度在4大賽中的3場賽事亮相，並打進到聯邦盃季後賽第一場賽事，而場外他也獲得品牌J.LINDEBERG青睞，成為首位來自台灣的全球品牌大使。

在今天的記者會上俞俊安就表示，很榮幸成為品牌的台灣首位全球大使，這次合作不僅結合時尚，功能性也很優秀，由於高球比賽時間相當長，球員都必須長時間待在場上，夏天時流很多汗，衣服的排汗功能就很重要，到了冬天時保暖更是每名選手都必須面臨的課題，而J.LINDEBERG提供的場品機能就讓他能無後顧之憂的參賽。

而俞俊安這次也與攝影師廖文瑄合作，推出《MEET KEVIN YU》攝影展，並在今天舉行揭幕，廖文瑄也透過鏡頭記錄下俞俊安在訓練、生活中展現出的不凡堅毅與能量，並以自信探索日常，打造當代生活態度的一面。

談到這次成為攝影展的主角，俞俊安透露，儘管平時比賽時就時常被拍攝，但這次與攝影師合作卻是第一次嘗試，也希望讓大家看到不一樣的自己，「過去大家看到我的可能就是比賽或是練習，但這次的拍攝是很專業的，甚至拍出了很多我都不知道的自己。」

被問到這次最喜歡的作品時，俞俊安也表示是主題為「自我對決」的作品，照片中俞俊安正看著鏡中的自己專注在訓練上，他說：「這是一張我在健身房中看到鏡子中認真訓練的樣子，呈現出自我對決、挑戰自己的意象，讓我覺得很滿意。」