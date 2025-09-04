高球／品牌連續6年贊助國家隊 高協贈與柯瑞同款球袋給隊員 

中華高協今天在桃園球場舉行「寶袋贈高手」儀式，由集訓中的國家男子二、三隊選手代表受贈，秘書長孫國祥強調，中華高協慎重其事以儀式贈送選手球袋，形同為國家隊員舉行加冕典禮，期待選手珍惜國家隊員榮耀，持續精進球技，為國爭光。

高球名牌Vessel連續第6年贊助中華高協國家隊，6年來已超過200人次獲得Vessel贊助，總金額近300萬元。Vessel經理Fly Chen表示，今年贈給中華高協國家隊員的球袋型號為Prime Mini，「包括老虎伍茲的兒子查理．伍茲（Charlie Woods）和NBA三分球第一射手柯瑞（Stephen Curry）等名人，都用這一款球袋。」

中華高協男子國家二、三隊，從9月1日至5日在桃園球場集訓，他們收到繡有中華高協會徽和自己的中、英文姓名的專屬球袋相當振奮，個個發自內心展現歡顏，Fly Chen也趁機為選手打氣，「拿到好的產品，就好像英雄手持寶劍，一定可以增加自信。」國家隊教練Jimmy並勉勵選手們心存感激，加倍努力作為回報。

Vessel今年原訂只贊助國家一隊男、女各6位選手，在中華高協理事長王政松親自出馬與Vessel董事長蕭崑林溝通後，蕭崑林決定按往年標準，加碼贊助國家二隊及三隊男女共24名選手，作為恭賀當選國家隊員的禮物。

六年來Vessel已贊助中華高協三級國家隊員200人次以上，而國家隊員也以優異的戰績回報，使「寶袋贈高手」不只是口語相傳，且成為高球真人真事。包括黃亭瑄在2022年、吳純葳在2024年，都揹著Vessel球袋，榮膺亞太球后。2024年聖托盃世界女子業餘高球錦標賽，許淮茜也在Vessel球袋陪伴下，勇奪世界業餘球后，揚威國際。