拳擊／WB世錦賽將開打 黃筱雯首戰日本新秀

由WB主辦的2025世界拳擊錦標賽將於今天登場，根據大會籤表，黃筱雯、賴主恩、許喬鈞將率先亮相，要努力替台灣代表隊搶下開門紅；其中黃筱雯要首戰日本20歲新秀。

這場比賽是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）受到國際奧會認可後的首場世界錦標賽，全球共計超過500名選手、60個國家參賽。

台灣拳擊代表隊則有男子選手賴主恩、甘家葳、許喬鈞、林囿；女子選手郭怡萱、黃筱雯、吳詩儀、陳念琴等人參賽。

根據大會公布的籤表，8月31日剛過完28歲生日的黃筱雯，將於當地首日賽程的女子54公斤級，首輪對上日本年僅20歲的國府縞鈴。

黃筱雯8月曾至韓國移地訓練，目前狀態調整相當不錯，教練劉宗泰在接受中央社訪問時表示，「主要還是得敢打，現在筱雯的打法不一樣了，持續主動攻擊獲勝機會才高。」

國府縞鈴在去年和姊姊一同拿下全日本拳擊錦標賽的2個不同量級冠軍，成為史上首對同年奪冠的姊妹檔。

若黃筱雯首輪能過關的話，次輪將對上蒙古女將奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg）；雙方在去年底的WB年終賽冠軍戰就曾交手過，當時黃筱雯以4比1獲勝如願摘金。

至於已經升格當爸爸的賴主恩，將於男子60公斤級首戰菲律賓的歐蓋瑞（Junmilardo Ogayre）；教練羅尚策指出，這場世錦賽全球頂尖好手都參賽肯定很不好打，「這次因應WB調整量級，所以主恩也重回60公斤級，期待挑戰更多好手。」