拳擊／繼林郁婷後 阿爾及利亞拳手克莉芙也缺席WB世錦賽
世界拳擊聯盟（WB）主席范德佛斯特今天透露，阿爾及利亞女將克莉芙將缺席世界錦標賽，因為她未報名；至於WB要求選手須做性別檢測才能參賽，克莉芙有權對此提出上訴。
路透社報導，克莉芙（Imane Khelif）和台灣的林郁婷去年巴黎奧運在性別資格爭議下奪金後，不到1年WB便在5月規定，所有要參加其賽事的拳手須先接受性別檢測。WB也將負責2028年奧運拳擊項目的管理。
克莉芙尋求推翻WB這項決定，因此已向國際體育界最高仲裁機關體育仲裁法庭（Court of Arbitration forSport）提出上訴。
范德佛斯特（Boris van der Vorst）今天表示：「她有權這麼做。但我們必須強調，之所以採取強制檢測的做法，是為了確保比賽的安全與競爭性，讓比賽能夠公平。」
WB世錦賽明天將在英國的利物浦（Liverpool）登場。當媒體記者詢問范德佛斯特，克莉芙是否未通過性別檢測，他回答：「現在下結論還太早，（因為）她根本未代表自身所屬協會參加在利物浦這裡（的比賽）。」
阿爾及利亞拳擊協會（Algerian Boxing Federation）未立即回覆路透社的置評請求。
WB昨天已證實林郁婷同樣將缺席利物浦世錦賽。范德福斯特今天說：「我知道她也沒有被國家協會列入參賽名單。」
