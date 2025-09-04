拳擊／繼林郁婷後 阿爾及利亞拳手克莉芙也缺席WB世錦賽

中央社／ 利物浦3日綜合外電報導
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙。（路透檔案照）
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙。（路透檔案照）

世界拳擊聯盟（WB）主席范德佛斯特今天透露，阿爾及利亞女將克莉芙將缺席世界錦標賽，因為她未報名；至於WB要求選手須做性別檢測才能參賽，克莉芙有權對此提出上訴。

路透社報導，克莉芙（Imane Khelif）和台灣的林郁婷去年巴黎奧運在性別資格爭議下奪金後，不到1年WB便在5月規定，所有要參加其賽事的拳手須先接受性別檢測。WB也將負責2028年奧運拳擊項目的管理。

克莉芙尋求推翻WB這項決定，因此已向國際體育界最高仲裁機關體育仲裁法庭（Court of Arbitration forSport）提出上訴。

范德佛斯特（Boris van der Vorst）今天表示：「她有權這麼做。但我們必須強調，之所以採取強制檢測的做法，是為了確保比賽的安全與競爭性，讓比賽能夠公平。」

WB世錦賽明天將在英國的利物浦（Liverpool）登場。當媒體記者詢問范德佛斯特，克莉芙是否未通過性別檢測，他回答：「現在下結論還太早，（因為）她根本未代表自身所屬協會參加在利物浦這裡（的比賽）。」

阿爾及利亞拳擊協會（Algerian Boxing Federation）未立即回覆路透社的置評請求。

WB昨天已證實林郁婷同樣將缺席利物浦世錦賽。范德福斯特今天說：「我知道她也沒有被國家協會列入參賽名單。」

拳擊 利物浦 林郁婷

延伸閱讀

拳擊／世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席WB世錦賽

拳擊／林郁婷缺席WB世錦賽 體育署：全力幫助選手

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

林郁婷：比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。

相關新聞

拳擊／繼林郁婷後 阿爾及利亞拳手克莉芙也缺席WB世錦賽

世界拳擊聯盟（WB）主席范德佛斯特今天透露，阿爾及利亞女將克莉芙將缺席世界錦標賽，因為她未報名；至於WB要求選手須做性別...

羽球／蘇力揚拍下隊友丁彥宸 晉中國寶雞羽賽男單16強

BWF超級100系列的中國寶雞羽球大師賽，榮膺男單頭號種子的台灣好手蘇力揚今天在次輪以21比19、21比15擊敗「台大高...

114全運會首場會內賽今開賽 女子足球登場花蓮對戰台中

114年全國運動會10月18日將在雲林縣盛大登場，各項競賽工作積極籌備中，第一場會內賽今天上午在雲林縣立斗南田徑場，由女...

拳擊／世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席WB世錦賽

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）今天透過電子郵件向路透社證實，台灣女子拳擊好手林郁婷將缺席在英國利物浦舉行...

台南新南國小女軟網5戰全勝 日本山中湖國際賽奪冠

台南市安平區新南國小女子軟式網球隊代表台灣，參加日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽，奪下女子團體組冠軍，區長蕭泰華今天到...

路跑／聯名計時鐘超吸睛！長榮航空馬拉松推周邊

長榮航空馬拉松將於10月26日在總統府前盛大開跑，今年賽事從「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。