羽球／蘇力揚拍下隊友丁彥宸 晉中國寶雞羽賽男單16強

中央社／ 台北3日電
蘇力揚。大專體總提供(資料照)
BWF超級100系列的中國寶雞羽球大師賽，榮膺男單頭號種子的台灣好手蘇力揚今天在次輪以21比19、21比15擊敗「台大高材生」丁彥宸，贏得台灣內戰勇闖16強。

年僅23歲的蘇力揚被視為台灣羽球新星，目前世界排名37名，這次征戰世界羽球聯盟（BWF）的中國寶雞羽球大師賽，並榮膺男單頭號種子。

這次中國寶雞大師賽僅男單為64籤，蘇力揚首輪輪空，今天次輪與土銀隊友、萊茵魯爾世界大學運動會男單金牌得主丁彥宸正面交鋒，爭取晉級資格。

暌違2年再度於國際賽場交手，蘇力揚與丁彥宸在首局開打後，在這場「台灣內戰」陷入拉鋸戰，甚至技術暫停後還互有領先，不過蘇力揚憑藉較為豐富國際賽經驗，率先取得局點，就算被對手化解掉1個，仍以21比19搶下首局。

帶著聽牌優勢的蘇力揚，次局一開始遭遇亂流，一度連丟6分大幅度落後，所幸及時回神，強勢回敬9比0攻勢後來居上，並在技術暫停後穩定保持領先，以21比15再下一城拿到勝利，下一輪將與日本選手沖本優大，力拚男單8強門票。

另外在女單部分，獲得第3種子的黃宥薰，首輪迎戰世界排名有段差距的中國選手郭心怡，首局驚險拿下後，讓黃宥薰信心大漲、越打越順手，終場以21比19、21比7闖過頭關、晉級16強。

羽球

BWF超級100系列的中國寶雞羽球大師賽，榮膺男單頭號種子的台灣好手蘇力揚今天在次輪以21比19、21比15擊敗「台大高...

