114全運會首場會內賽今開賽 女子足球登場花蓮對戰台中

114年全國運動會10月18日將在雲林縣盛大登場，各項競賽工作積極籌備中，第一場會內賽今天上午在雲林縣立斗南田徑場，由女子足球項目率先開賽，也正式為全運會各項賽事拉開序幕，首場開幕賽由花蓮縣對戰台中市，雲林縣長張麗善親臨主持開球，象徵114年全國運動會正式啟動。

全運會第一場女子足球賽今天開打，開幕式來自全國代表隊齊聚一堂，由於是全運會的第一項比賽貢目，一早即吸引來自全國球迷前來觀賽，為全運會拔得頭籌，增添全運會熱鬧氣氛。

雲林縣長張麗善在主持開球儀式後，代表雲林歡迎各縣市選手蒞臨雲林參賽，也預祝選手發揮實力贏得佳績。為因應天候變化，主辦單位也規畫台中市西屯人工足球場作為雨備場地，讓賽事不受雨天因素中斷。

除規畫預備場地，並也同步召開技術會議與裁判會議，就賽事規範說明，凝聚共識，確保競賽公平公正，為選手打造優質的比賽環境。

張麗善指出，114年全運會是國內規模最大、等級最高的綜合型運動比賽，競賽種類以亞奧運項目為主軸，對我國體育發展深具意義。雲林距上次承辦全運會已睽違20年，今年再度接下主辦重任，縣府團隊上下動員，不負使命，以辦理110年全國中等學校運動會的成功經驗，整合資源成立6部33組工作小組，全力投入籌備工作，確保賽事圓滿成功。

今年全運會將舉辦30種應辦項目，以及包括武術、滑輪溜冰、空手道、軟式網球與卡巴迪等5種選辦項目，今天會內賽事正式展開，首場女子足球率先登場，花蓮縣對戰台中市，一開賽女足球將你來我往，賽況激烈，為全會掀起高潮，也為後續各項賽事揭開精彩序幕。

張麗善說，賽期將吸引大批民眾來雲林，縣府也結合觀光、美食與人文產業，打造全方位運動盛會，誠摯歡迎全國民眾踴躍前來觀賽「看比賽、食好物、玩雲林」。