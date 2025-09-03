拳擊／世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席WB世錦賽

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）今天透過電子郵件向路透社證實，台灣女子拳擊好手林郁婷將缺席在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽。

WB將於9月4日到14日在英國利物浦（Liverpool）舉辦獲得國際奧會（IOC）承認後的首場世界錦標賽。WB上月宣布，參加9月WB世錦賽的女子拳擊選手將被要求強制接受性別檢測。這項檢測是最新資格認定政策的一部分。

這項政策是在林郁婷與阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）雙雙於巴黎摘金並引發性別資格爭議一年多後出爐。

台灣拳擊代表隊昨晚出發前往英國利物浦，參加WB世界拳擊錦標賽，不過林郁婷確定缺席。中華民國拳擊協會表示：「所有檢測報告都已繳交，無奈等不到WB回應。」

拳協表示，1個多月前就組成醫療小組，召集國內遺傳學、生理學、運動醫學等各領域專家進行討論及對選手各種檢測，並從8月起就積極聯絡WB，希望可以獲得更詳細的參賽規範。

此外，拳協還指出：「我們積極接觸了超過1個月，也獲得了WB的醫療小組窗口，並且把所有我們自己做的檢測報告都送過去，但無奈到今天出發前仍未得到是否能參賽的回應。」

拳協強調，基於保護選手的立場：「我們不可能在沒得到保證下讓選手過去英國，我們還是希望WB能盡快給答案。世錦賽結束後，11月又有WB印度拳擊賽，不可能這樣一直拖下去。」

體育仲裁法庭（CAS）昨天發表聲明指出，克莉芙已經提出上訴，尋求推翻WB要求基因檢測的規定。