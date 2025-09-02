台南新南國小女軟網5戰全勝 日本山中湖國際賽奪冠

台南市安平區新南國小女子軟式網球隊代表台灣，參加日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽，奪下女子團體組冠軍，區長蕭泰華今天到校貼紅榜祝賀，感謝軟網隊為台南及台灣爭取了難能可貴的國際榮耀，寫下隊史新頁。

校方表示，該校女子軟網隊日前到日本山梨縣參加「2025年第34回日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽」，強隊雲集競爭激烈，但小將們在預賽中展現強大實力，面對來自各國的勁旅，一路過關斬將。進入12強單敗淘汰制決賽後，隊員們在高壓環境中仍保持冷靜，憑藉堅強毅力與完美默契，連續擊退對手，以五戰全勝拿下分組冠軍晉級，最終奪下女子團體組冠軍，

市長黃偉哲恭喜新南國小勇奪冠軍，選手們能在國際舞台奪冠，不僅為臺南爭光，也讓世界看見台灣學童的毅力與實力這是台南的光榮，也是基層體育教育成果的展現。孩子們在賽場上的拚勁與團隊合作精神，令人感動，也感謝教練、師長及家長的支持與陪伴。

蕭泰華感謝校長魏萬能、林聖發教練的辛勤付出，新南國小女子軟式網球隊的佳績，展現台南學童堅毅不拔的精神與卓越實力，也彰顯地方社區與教育單位共同投入培育人才的重要性。未來，將持續與學校、社區攜手努力，培養更多優秀運動人才。