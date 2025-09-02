路跑／聯名計時鐘超吸睛！長榮航空馬拉松推周邊

長榮航空馬拉松將於10月26日在總統府前盛大開跑，今年賽事從「長榮航空城市觀光馬拉松」正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸過去以城市觀光為主軸精神，進一步強化跑者對長榮航空的連結，今年也推出限量周邊商品，且享有早鳥預購價。

周邊包括路跑帽、衣保袋以及聯名的計時鐘，即日起享有早鳥預購9折優惠。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4200哩。