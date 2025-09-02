快訊

陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

徐斯儉將接駐美代表？國安、外交系統角力

拳擊／WB規定基因檢測 女拳手克莉芙上訴體育仲裁法庭

中央社／ 瑞士洛桑1日綜合外電報導

體育仲裁法庭今天表示，去年巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙提出上訴，尋求推翻世界拳擊聯盟（WB）要求基因檢測的規定。

法新社報導，體育仲裁法庭（CAS）在聲明中說，世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）決定不讓克莉芙（Imane Khelif）在未經初步基因檢測的情況下參加即將舉行的WB賽事，克莉芙對此提出異議。

克莉芙和台灣拳擊好手林郁婷在巴黎奧運期間捲入性別爭議風波，兩人最後都勇奪金牌。林郁婷確定缺席本週在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽。

林郁婷早在1個多月前就已做完所有完整檢測，並將報告提交給WB窗口，目前得知WB需要4到6週的通案討論，也因此林郁婷暫時無法參加今年的世錦賽。

現年26歲的克莉芙上個月否認前經紀人稱她暫停職業生涯的說法。

克莉芙在臉書（Facebook）上寫道：「我要向大眾澄清，關於我退出拳壇的消息不實。」

她指控前經紀人耶斯法（Nasser Yesfah）「以不實且惡意的言論背叛（我的）信任和（我的）國家」。

她說：「這個人再也不能代表我。」

拳擊 林郁婷 利物浦

延伸閱讀

拳擊／林郁婷缺席WB世錦賽 體育署：全力幫助選手

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

林郁婷：比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。

相關新聞

王馨迎捧LPGA金盃 感謝中信支持

廿六歲的中國旅美高球好手王馨迎打出突破表現，她在ＬＰＧＡ巡迴賽「ＦＭ錦標賽」奪下職業生涯首座ＬＰＧＡ金盃；另名台灣女將吳...

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

台灣拳擊代表隊今晚出發前往英國利物浦，參加WB世界拳擊錦標賽，不過奧運金牌得主林郁婷確定缺席。中華民國拳擊協會表示，「所...

再拿世界冠軍！中山國小網球隊亞洲U12團體網錦標賽奪金

東園國小少棒隊在威廉波特錦標賽勇奪總冠軍，讓台灣暌違29年再奪金後，北市中山國小網球隊同學蔡承恩、謝兆鵬，及屏東潮昇國小...

NFL／麥克勞倫終於續約 指揮官談成雙贏

指揮官明星外接手麥克勞倫（Terry McLaurin）終於在數天前與球團達成協議，簽下3年9600萬的合約。他的年均...

排球／亞洲東區女排奪亞軍 中華隊世界排名超越韓國

在香港舉行的2025亞洲東區女排錦標賽昨天落幕，中華女排一路勇闖冠軍戰，雖在冠軍戰最後26：24、24：26、22：25...

體育運動精英獎收件開跑 11月公布入圍名單

教育部體育署今天公布，114年體育運動精英獎即日起開始收件，截止日為10月3日，預計11月公布入圍名單，這屆是運動部掛牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。