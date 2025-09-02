拳擊／WB規定基因檢測 女拳手克莉芙上訴體育仲裁法庭
體育仲裁法庭今天表示，去年巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙提出上訴，尋求推翻世界拳擊聯盟（WB）要求基因檢測的規定。
法新社報導，體育仲裁法庭（CAS）在聲明中說，世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）決定不讓克莉芙（Imane Khelif）在未經初步基因檢測的情況下參加即將舉行的WB賽事，克莉芙對此提出異議。
克莉芙和台灣拳擊好手林郁婷在巴黎奧運期間捲入性別爭議風波，兩人最後都勇奪金牌。林郁婷確定缺席本週在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽。
林郁婷早在1個多月前就已做完所有完整檢測，並將報告提交給WB窗口，目前得知WB需要4到6週的通案討論，也因此林郁婷暫時無法參加今年的世錦賽。
現年26歲的克莉芙上個月否認前經紀人稱她暫停職業生涯的說法。
克莉芙在臉書（Facebook）上寫道：「我要向大眾澄清，關於我退出拳壇的消息不實。」
她指控前經紀人耶斯法（Nasser Yesfah）「以不實且惡意的言論背叛（我的）信任和（我的）國家」。
她說：「這個人再也不能代表我。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言