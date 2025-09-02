聽新聞
0:00 / 0:00

王馨迎捧LPGA金盃 感謝中信支持

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
「中國信託女子高爾夫之星」王馨迎於LPGA「FM錦標賽」拿下生涯首座LPGA冠軍。（法新社）
「中國信託女子高爾夫之星」王馨迎於LPGA「FM錦標賽」拿下生涯首座LPGA冠軍。（法新社）

廿六歲的中國旅美高球好手王馨迎打出突破表現，她在ＬＰＧＡ巡迴賽「ＦＭ錦標賽」奪下職業生涯首座ＬＰＧＡ金盃；另名台灣女將吳佳晏也在日巡賽的「北海道明治盃」打出並列第四名佳績，本季第十度挺進日巡賽前十名，展現穩健球風。

王馨迎今年才加入中國信託商業銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」行列，美東時間八月卅一日結束的ＦＭ錦標賽，靠著決賽輪第十七洞抓下關鍵小鳥，最終以兩百六十八桿（低於標準桿廿桿）的成績技壓目前泰國「世界球后」提蒂卡，奪下個人ＬＰＧＡ首冠。

二○二○年轉職業的王馨迎，二三年於美次巡「ＩＯＡ錦標賽」拿下職業首冠，去年是美次巡當年度逾百位選手中平均推桿第一名。今年進軍ＬＰＧＡ，首個賽季就拿下冠軍的她表示，一直提醒自己保持冷靜和專注。她特別感謝中國信託支持，「很榮幸可以代表中國信託捧起ＬＰＧＡ獎盃，會繼續努力，為中國信託帶來更多獎盃和榮譽。」

中國信託二○一一年起支持優秀具潛力的高爾夫女將，聘請教練、提供訓練及比賽獎勵金等資源，鼓勵選手站上國際舞臺，同時贊助剛在ＰＧＡ加拿大公開賽勇奪第三名的旅美男將俞俊安。目前中國信託高爾夫選手陣容共十四位，期盼持續支持選手在世界舞台揮桿圓夢。

高爾夫 中國信託

延伸閱讀

PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

相關新聞

王馨迎捧LPGA金盃 感謝中信支持

廿六歲的中國旅美高球好手王馨迎打出突破表現，她在ＬＰＧＡ巡迴賽「ＦＭ錦標賽」奪下職業生涯首座ＬＰＧＡ金盃；另名台灣女將吳...

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

台灣拳擊代表隊今晚出發前往英國利物浦，參加WB世界拳擊錦標賽，不過奧運金牌得主林郁婷確定缺席。中華民國拳擊協會表示，「所...

再拿世界冠軍！中山國小網球隊亞洲U12團體網錦標賽奪金

東園國小少棒隊在威廉波特錦標賽勇奪總冠軍，讓台灣暌違29年再奪金後，北市中山國小網球隊同學蔡承恩、謝兆鵬，及屏東潮昇國小...

NFL／麥克勞倫終於續約 指揮官談成雙贏

指揮官明星外接手麥克勞倫（Terry McLaurin）終於在數天前與球團達成協議，簽下3年9600萬的合約。他的年均...

排球／亞洲東區女排奪亞軍 中華隊世界排名超越韓國

在香港舉行的2025亞洲東區女排錦標賽昨天落幕，中華女排一路勇闖冠軍戰，雖在冠軍戰最後26：24、24：26、22：25...

體育運動精英獎收件開跑 11月公布入圍名單

教育部體育署今天公布，114年體育運動精英獎即日起開始收件，截止日為10月3日，預計11月公布入圍名單，這屆是運動部掛牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。