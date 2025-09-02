王馨迎捧LPGA金盃 感謝中信支持

廿六歲的中國旅美高球好手王馨迎打出突破表現，她在ＬＰＧＡ巡迴賽「ＦＭ錦標賽」奪下職業生涯首座ＬＰＧＡ金盃；另名台灣女將吳佳晏也在日巡賽的「北海道明治盃」打出並列第四名佳績，本季第十度挺進日巡賽前十名，展現穩健球風。

王馨迎今年才加入中國信託商業銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」行列，美東時間八月卅一日結束的ＦＭ錦標賽，靠著決賽輪第十七洞抓下關鍵小鳥，最終以兩百六十八桿（低於標準桿廿桿）的成績技壓目前泰國「世界球后」提蒂卡，奪下個人ＬＰＧＡ首冠。

二○二○年轉職業的王馨迎，二三年於美次巡「ＩＯＡ錦標賽」拿下職業首冠，去年是美次巡當年度逾百位選手中平均推桿第一名。今年進軍ＬＰＧＡ，首個賽季就拿下冠軍的她表示，一直提醒自己保持冷靜和專注。她特別感謝中國信託支持，「很榮幸可以代表中國信託捧起ＬＰＧＡ獎盃，會繼續努力，為中國信託帶來更多獎盃和榮譽。」

中國信託二○一一年起支持優秀具潛力的高爾夫女將，聘請教練、提供訓練及比賽獎勵金等資源，鼓勵選手站上國際舞臺，同時贊助剛在ＰＧＡ加拿大公開賽勇奪第三名的旅美男將俞俊安。目前中國信託高爾夫選手陣容共十四位，期盼持續支持選手在世界舞台揮桿圓夢。