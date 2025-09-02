拳擊／林郁婷缺席WB世錦賽 體育署：全力幫助選手

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣好手林郁婷，因為性別檢測議題無緣參加WB舉辦的世界拳擊錦標賽。體育署表示，不論未來審查結果為何，一定全力幫助選手，爭取應有的參賽權。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）將於9月4日到14日，在英國利物浦首度舉辦世界拳擊錦標賽，全球超過550名選手參賽。

台灣名將林郁婷因為性別檢測議題無緣參賽，中華民國拳擊協會透露，教練曾自強表達一切都會遵循WB的政策和規章，也會持續和拳協、體育署配合，靜待最後通知。

WB今年8月公布更進一步的性別檢測規範，只要經由PCR基因檢測後，就會依照檢測結果判定是男子選手或女子選手。

林郁婷早在1個多月前就已做完所有完整檢測，並將報告提交給WB窗口，目前得知WB需要4到6週的通案討論，也因此林郁婷暫時無法參加今年的世錦賽。

體育署表示，過去幾個月來，已成立特別小組幫助選手，也已經將所有檢測報告交付給WB窗口，不論接下來最終結果為何，體育署一定會持續力挺、幫助選手，在規範下積極爭取參賽機會。