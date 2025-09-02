拳擊／林郁婷缺席WB世錦賽 體育署：全力幫助選手

中央社／ 台北1日電

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣好手林郁婷，因為性別檢測議題無緣參加WB舉辦的世界拳擊錦標賽。體育署表示，不論未來審查結果為何，一定全力幫助選手，爭取應有的參賽權。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）將於9月4日到14日，在英國利物浦首度舉辦世界拳擊錦標賽，全球超過550名選手參賽。

台灣名將林郁婷因為性別檢測議題無緣參賽，中華民國拳擊協會透露，教練曾自強表達一切都會遵循WB的政策和規章，也會持續和拳協、體育署配合，靜待最後通知。

WB今年8月公布更進一步的性別檢測規範，只要經由PCR基因檢測後，就會依照檢測結果判定是男子選手或女子選手。

林郁婷早在1個多月前就已做完所有完整檢測，並將報告提交給WB窗口，目前得知WB需要4到6週的通案討論，也因此林郁婷暫時無法參加今年的世錦賽。

體育署表示，過去幾個月來，已成立特別小組幫助選手，也已經將所有檢測報告交付給WB窗口，不論接下來最終結果為何，體育署一定會持續力挺、幫助選手，在規範下積極爭取參賽機會。

拳擊 林郁婷 體育署

延伸閱讀

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

首局進攻失誤偏多… 中國女排輸法國 無緣世錦賽八強

林郁婷：比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。

中山大學可以被莊智淵教桌球！校友見選課頁面愣：還是20年前模樣

相關新聞

王馨迎捧LPGA金盃 感謝中信支持

廿六歲的中國旅美高球好手王馨迎打出突破表現，她在ＬＰＧＡ巡迴賽「ＦＭ錦標賽」奪下職業生涯首座ＬＰＧＡ金盃；另名台灣女將吳...

拳擊／林郁婷等不到WB性別檢測回應 缺席世錦賽

台灣拳擊代表隊今晚出發前往英國利物浦，參加WB世界拳擊錦標賽，不過奧運金牌得主林郁婷確定缺席。中華民國拳擊協會表示，「所...

再拿世界冠軍！中山國小網球隊亞洲U12團體網錦標賽奪金

東園國小少棒隊在威廉波特錦標賽勇奪總冠軍，讓台灣暌違29年再奪金後，北市中山國小網球隊同學蔡承恩、謝兆鵬，及屏東潮昇國小...

NFL／麥克勞倫終於續約 指揮官談成雙贏

指揮官明星外接手麥克勞倫（Terry McLaurin）終於在數天前與球團達成協議，簽下3年9600萬的合約。他的年均...

排球／亞洲東區女排奪亞軍 中華隊世界排名超越韓國

在香港舉行的2025亞洲東區女排錦標賽昨天落幕，中華女排一路勇闖冠軍戰，雖在冠軍戰最後26：24、24：26、22：25...

體育運動精英獎收件開跑 11月公布入圍名單

教育部體育署今天公布，114年體育運動精英獎即日起開始收件，截止日為10月3日，預計11月公布入圍名單，這屆是運動部掛牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。