排球／亞洲東區女排奪亞軍 中華隊世界排名超越韓國

在香港舉行的2025亞洲東區女排錦標賽昨天落幕，中華女排一路勇闖冠軍戰，雖在冠軍戰最後26：24、24：26、22：25、19：25）遭中國大陸隊逆轉，依舊帶回亞軍，FIVB國際排球總會最新世界排名更超越南韓，在亞洲排名第6。

中華女排陣中的當家球星廖苡任說：「不管對手是誰，我們都很努力在為中華隊的世界排名積分努力，超越韓國是我們努力的成果，許多年輕選手都能更放膽在比賽中做自己，能夠在比賽中表現自在才能拿出最好的表現，這是大家心理層面的進步。」中華女排目前排名37，超越排名第40的南韓。

中華女排這次在亞東女排賽直到冠軍戰前，分組賽先後以直落三打敗蒙古隊與地主香港隊，晉級4強後再以直落三擊敗南韓隊，拿到冠軍戰門票。冠軍戰中華女排搶下首局有好的開始，可惜後3局遭逆轉，不過中華女排沒有因輸球感到沮喪，反而全隊圍在一起慶祝，總教練鄧衍敏指出，這是中華女排的風格，就算沒有成功挑戰中國，已經打到最後一步，希望營造出「Happy Volleyball」的風格。

鄧衍敏認為，確實沒有打敗中國很可惜，有些機會沒有掌握住，但隨著今年各項國際賽舉行，這批中華女排球員已經不會懼怕，面對高個子的攔網、防守站位等方式愈來愈熟悉。

面對中國一戰拿到全隊最高19分的攻擊手蔡幼群提到，今年國際賽她跟隊友們打得很開心，團隊跟個人能力都有進步，她自己在隊上從學妹變成學姐，有能力扛下更多責任，自己在國際賽的視野跟自信成長許多，打起球來變得更果斷。

鄧衍敏表示，作為中華女排國手，大家一定都背負壓力，但她希望團隊能營造出「Happy Volleyball」的氣氛，訓練時認真，團隊氣氛融洽又對排球無比投入，每場比賽專心在過程，不要想著結果去打球，真心感動看到選手們在過程中不斷成長。

隨著今年國際賽落幕，中華女排預計9月8日進入第二階段訓練，將以恢復以及加強身體素質為主，明年則有亞洲國家盃、亞洲排球錦標賽、亞洲東區女排錦標賽以及名古屋亞運等重要國際賽，不少比賽都會對上亞洲一流球隊，鄧衍敏期望未來能透過階段性備戰計畫，找出更出類拔萃的選手。