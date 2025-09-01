聽新聞
體育運動精英獎收件開跑 11月公布入圍名單
教育部體育署今天公布，114年體育運動精英獎即日起開始收件，截止日為10月3日，預計11月公布入圍名單，這屆是運動部掛牌成立後首次辦理盛會。
從88年開始辦理的體育運動精英獎，今年準備邁入第27屆，是台灣一年一度體壇盛會，堪稱台灣運動界的奧斯卡，獎勵項目包含最佳男運動員獎、最佳女運動員獎、最佳教練獎、最佳運動團隊獎、最佳新秀運動員獎、最佳運動精神獎、特別獎及終身成就獎共8項。
體育署今天公告辦理實施內容及受理推薦事項，凡符合「體育運動精英獎獎勵辦法」規定各該獎項獎勵資格者，不論中央機關（構）、各直轄市和縣（市）政府及其所屬機關（構）、全國性體育團體、直轄市和縣（市）體育（總）會、各級學校及媒體機構等皆得推薦送件。
體育署指出，除了終身成就獎外，各獎項評選事蹟時間訂為113年10月1日起至114年9月30日止，受理推薦收件截止日則是114年10月3日止，以郵戳為憑，後續預計於11月公布入圍名單，12月24日下午舉行頒獎典禮。
值得一提的是，今年體育運動精英獎為運動部成立後首次辦理，去年還是獲獎人、與搭檔王齊麟第2度攜手摘下「最佳運動團隊獎」的李洋，當時打趣說「希望下次在精英獎合體，換我當頒獎人」，如今李洋接下首任運動部長的職務，有機會讓當初的願望實現。
