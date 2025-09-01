美網／直落三晉級！約克維奇14度闖8強

前兩戰都花4盤才晉級的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天登場的第四輪展現累積24座大滿貫的身手，僅僅花1小時又49分鐘就以6：3、6：3、6：2終結德國黑馬史卓夫（Jan-Lennard Struff），生涯第14度闖進美網8強。

38歲的小約賽後提到，不知道還有多少次機會可以在亞瑟艾許球場出賽，夜間賽事領銜上場的他說：「所以每一場比賽對我都非常特別，我想和今天在場的每一位表達感謝。」

小約24座大滿貫包括4座美網金盃，他生涯累積的巡迴賽等級冠軍更已達到100座；本季小約也累積30勝，僅管世界排名144的對手本屆賽事扮演「種子殺手」，第二輪五盤大戰淘汰列11種子的丹麥魯內（Holger Rune），第三輪再以直落三拍下列17種子的地主希望帝亞佛（Frances Tiafoe），仍沒過小約這一關。

小約表示，奪勝關鍵絕對是發球，今天就有很不錯的發球表現，「我有看到數據，我的發球比今年發出最多愛司的球員還好，所以這是很棒的數據。這當然幫助我在場上打得輕鬆一點，或許不需要付出不必要的努力。」

8強小約將碰世界排名高居第4的地主弗里茲（Taylor Fritz），過往兩人10度碰頭，小約取得完美勝率，且在對戰的26盤中拿下23盤，不過從去年上海名人賽後兩人就沒再交手。